Tragedia in montagna: giovane di 22 anni cade da un’altezza di 15 metri e versa in gravi condizioni

Incidente in montagna in provincia di Brescia: un giovane di 22 anni è in gravi condizioni dopo una caduta da circa 15 metri.

Oggi, martedì 29 ottobre, un tragico incidente si è verificato sulla Falesia Molinari, nella frazione di Caionvico, provincia di Brescia. Un giovane di 22 anni è attualmente ricoverato in condizioni critiche.





Dettagli sull’incidente avvenuto in montagna

Le prime notizie sull’accaduto, avvenuto intorno alle 12:29, segnalano che il giovane è precipitato da un’altezza di circa quindici metri. Subito dopo la caduta, sono stati attivati i soccorsi; la centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia ha inviato un’unità del 118 sul luogo dell’incidente. All’arrivo, gli operatori hanno riscontrato il 22enne con traumi significativi: un trauma cranico, un infortunio al volto e un altro all’addome.

Le condizioni critiche del giovane e le indagini in corso

Il giovane è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso gli Spedali Civili di Brescia, grazie all’intervento di un elicottero di soccorso. Attualmente, la sua condizione è valutata come estremamente seria. Nonostante le prime informazioni non confermino se la vita del ragazzo sia in pericolo, la situazione resta critica e delicate. A supporto delle operazioni di soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno iniziato a raccogliere dati e indicazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Resta incertezze rispetto alle cause della caduta, e nelle prossime ore potrebbero arrivare notizie aggiuntive su questa drammatica vicenda.