Tragedia sulla statale 109 a Catanzaro: collisione tra due auto, muore un ragazzo di 15 anni, feriti sei giovani

Un grave incidente stradale sulla SS 109 della Sila, in località Piterà, ha coinvolto due auto, causando la morte di un ragazzo di 15 anni e il ferimento di altre sei persone.





Un drammatico incidente si è verificato nella serata di giovedì 26 dicembre in località Piterà, nel Comune di Catanzaro, lungo il chilometro 14 della Strada Statale 109 della Sila. Lo scontro frontale tra una Lancia Y e un’Audi A4 ha provocato la morte di un ragazzo di 15 anni, passeggero di una delle due vetture, e il ferimento di sei giovani.

Sul posto sono intervenute tempestivamente tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, che hanno estratto i feriti dalle auto coinvolte e messo in sicurezza l’area. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 per le cure e successivamente trasferiti al più vicino ospedale. Il tratto di strada è rimasto chiuso per ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri, hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si ipotizza che una delle vetture abbia invaso la corsia opposta a causa dell’alta velocità su un tratto stradale con limite di 50 km/h. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l’alcol test per tutte le persone coinvolte, compresa la vittima.

Il tragico evento ha scosso la comunità locale, già provata da un altro grave incidente avvenuto pochi giorni prima sulle strade calabresi.

Un Natale segnato da tragedie sulle strade calabresi

Questo incidente rappresenta il secondo dramma stradale nel territorio di Catanzaro in soli tre giorni. La mattina del 24 dicembre, un’auto con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada nel comune di San Pietro a Maida, schiantandosi contro alcuni alberi prima di prendere fuoco. Nell’impatto hanno perso la vita due giovanissime, Maria S. e Anna Pileggi, rispettivamente di 18 e 17 anni. Gli altri tre occupanti sono riusciti a uscire dal veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme, riportando comunque ferite.

Questi eventi mettono in evidenza i pericoli che continuano a caratterizzare le strade calabresi, specialmente durante i periodi di festa, quando il traffico aumenta e la sicurezza stradale può essere compromessa.

L’appello alla sicurezza stradale

Le autorità locali e i soccorritori sottolineano l’importanza del rispetto delle regole stradali e invitano i conducenti a prestare massima attenzione, specialmente nei tratti più critici. Incidenti come quelli di Catanzaro e San Pietro a Maida ricordano quanto sia fondamentale adottare comportamenti responsabili alla guida per evitare ulteriori tragedie.