Tragica morte di un operaio di 19 anni a Parma: potrebbe aver reciso dei cavi elettrici

Un tragico incidente ha segnato la giornata a Collecchio, alle porte di Parma, dove un operaio di 19 anni ha perso la vita in seguito a una folgorazione durante dei lavori. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio, nella frazione di Gaiano, mentre il giovane, dipendente della ditta Green Energy, stava svolgendo le sue mansioni.





Secondo le prime informazioni emerse, l’incidente mortale sarebbe avvenuto durante alcuni lavori nei pressi di una casa. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il giovane sarebbe deceduto sul colpo.

L’intera comunità locale è sotto shock per questa terribile perdita e le indagini sulle cause dell’incidente sono già in corso. La sicurezza sul luogo di lavoro è un tema di fondamentale importanza e la tragedia di oggi solleva nuovamente l’attenzione su questo tema cruciale.

La ditta Green Energy non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento, ma è probabile che verranno avviate indagini approfondite per fare luce su quanto accaduto e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.