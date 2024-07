Tragica notizia al Villaggio Olimpico dei Giochi di Parigi: nella mattinata di venerdì l’allenatore della squadra di boxe delle Isole Samoa, Lionel Elika

Una tragedia ha scosso il Villaggio Olimpico di Parigi, in occasione della Cerimonia d’apertura dei Giochi: il venerdì mattina, l’allenatore della squadra di boxe delle Isole Samoa , Lionel Elika Fatupaito, è venuto a mancare nel suo alloggio. Aveva soltanto 60 anni e, secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco .

La notizia della sua morte, avvenuta il 27 luglio 2024, è stata comunicata solo il giorno successivo, generando un grande dolore all’interno della comunità sportiva. Fatupaito, un pilastro della boxe samoana, ha subito un collasso improvviso e fatale; secondo quanto riferito da fonti vicine alla procura di Bobigny , sembrerebbe che non ci siano stati segnali premonitori del dramma che si stava per consumare.





Le autorità locali, inclusa la polizia di Seine-Saint-Denis , hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica scomparsa. A seguito dell’appello al numero di emergenza , i vigili del fuoco ei soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto salvare la vita del coach. Alcune testimonianze hanno riferito che Fatupaito si trovava nella propria stanza insieme ad un atleta della squadra, e che il malore si è manifestato intorno alle 10:20 di venerdì mattina.

La morte di Lionel Elika Fatupaito ha suscitato una profonda commozione nel mondo della boxe e oltre. Non solo la federazione olimpica delle Samoa ha espresso il suo cordoglio, ma anche l’ IBA (Federazione internazionale di boxe) ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia e agli amici dell’allenatore in un messaggio ufficiale pubblicato sui propri canali social e sul sito web: “Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.

Fatupaito non era solo una figura di riferimento per gli atleti delle Samoa, ma anche un esempio di dedizione e passione per il suo sport. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano. In un momento in cui gli atleti si preparavano a dare il massimo nelle competizioni, il pensiero di Fatupaito accompagnerà inevitabilmente il loro percorso olimpico, un promemoria dell’importanza del supporto e della comunità in momenti difficili.

Il mondo dello sport si unisce in un abbraccio collettivo, onorando la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla promozione della boxe e alla crescita degli atleti delle Samoa.