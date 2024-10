Tragica scomparsa di Martina Guasco, 19 anni, in un incidente a Napoli, dolore a Casoria

Lutto a Casoria, nel Napoletano, per la scomparsa prematura di Martina Guasco, la ragazza di 19 anni morta in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte, sabato 5 ottobre 2024, in Via Cupa dell’Arco a Secondigliano, poco distante da piazza Ciro Esposito a Scampia dove in serata si stava svolgendo il concerto Red Bull 64 Bars Live con Geolier.





La ragazza viaggiava a bordo di una Fiat Panda, ultimo modello, secondo le prime ricostruzioni, con altre tre persone, quando la vettura si sarebbe scontrata per motivi ancora da chiarire con una Smart quattro posti con a bordo una giovane coppia. L’impatto è stato violentissimo. La giovane, purtroppo, è morta sul colpo, a seguito delle ferite riportate.

La 19enne è la 22esima vittima del 2024. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità del Napoletano. Martina, purtroppo, è la 22esima vittima di incidenti stradali del 2024, dopo la morte della mamma di 42 anni, investita e uccisa martedì scorso a via Marina, dopo aver accompagnato i due figli a scuola. Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato la volontà di voler abbassare il limite di velocità a 30 km orari in molte strade cittadine.

Quella della 19enne è l’ennesima giovane vita spezzata, purtroppo. La sua scomparsa sta commuovendo tutta la città. Anche sui social ci sono tanti messaggi di condoglianze e di ricordo. Persone che vogliono stringersi alla famiglia in questo momento di profondo dolore. “Martina – si legge in uno dei messaggi – oggi ricevere questa bruttissima notizia a dir poco straziante e mi addolora ancora di più essendo genitore il dolore che stanno provando i tuoi genitori, che la terra ti sia lieve e dai tanta forza ai tuoi cari. Cara Martina che il Signore ti accolga nelle sue braccia. Sentite Condoglianze a tutta la famiglia Guasco”.

La tragedia di Martina Guasco porta alla luce l’importanza della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto delle regole del codice della strada e sull’adozione di comportamenti responsabili alla guida. L’impegno delle autorità locali nel ridurre i limiti di velocità è un passo nella giusta direzione, ma è necessario un coinvolgimento attivo di tutta la comunità per promuovere una cultura della sicurezza stradale.