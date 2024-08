Tragico incidente a Fondi: auto esce di strada, muore una giovane madre

Una famiglia distrutta da un incidente a Fondi: una giovane madre perde la vita, il figlio neonato è gravemente ferito, mentre il compagno è positivo ai test su alcol e droga.

Nella notte, un terribile incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Fondi, in provincia di Latina. Un’intera famiglia viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf quando l’auto è finita fuori strada su via Sant’Anastasia. Il veicolo si è ribaltato più volte, lasciando una scena di devastazione per i soccorritori giunti sul posto. Purtroppo, per una giovane donna di 24 anni non c’è stato nulla da fare: il personale medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.





Il figlio neonato della donna è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a Roma, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Anche la sorella della vittima e il compagno della donna, che è anche il padre del bambino, hanno riportato ferite nell’incidente. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non sembrano essere critiche. Le prime indagini indicano che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Il padre del bambino al volante positivo ai test su alcol e droga

Alla guida dell’auto c’era un giovane di 22 anni, di nazionalità albanese, che al momento è piantonato in ospedale. È accusato di omicidio stradale per la morte della compagna, in quanto è risultato positivo ai test per alcol e droga al suo arrivo in ospedale. La polizia stradale di Formia, su disposizione del magistrato di turno, ha proceduto con il fermo dell’uomo.

Questo tragico evento ha sollevato ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità della guida in stato di alterazione. La comunità di Fondi è sotto shock, mentre le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente. La speranza è che il neonato possa superare questa difficile prova e che la giustizia faccia il suo corso per garantire che simili tragedie non si ripetano.