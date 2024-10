Tragico incidente e fuoco sulla statale, veicoli in fiamme e due individui deceduti a Paternò

Un grave incidente stradale ha provocato due morti oggi sulla strada statale 284 “Sud occidentale Etnea” nel comune di Paternò, in provincia di Catania. L’incidente è avvenuto lunedì mattina, intorno alle 11, quando un’auto e un tir si sono scontrati violentemente, per motivi ancora da chiarire, causando un incendio mortale.





Entrambi i veicoli si sono incendiati subito dopo l’impatto, bloccando i conducenti tra le lamiere. Le vittime sono i due conducenti, unici occupanti dell’auto e del tir. La scena è stata scioccante per i primi soccorsi giunti. Il tir era capovolto e l’auto era completamente avvolta dalle fiamme, distrutta nel rogo.

Le operazioni di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco sono state inutili per le due vittime. Anche un’elicottero di emergenza è intervenuto, ma non ha potuto salvare i due conducenti, dichiarati morti sul posto. L’incendio ha danneggiato anche alcuni tratti di vegetazione ai lati della strada prima di essere domato dai pompieri di Paternò e Adrano.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine, tra cui polizia locale e polizia stradale, per effettuare i primi rilievi e capire la dinamica dell’accaduto, insieme al personale dell’Anas per gestire la viabilità e ripristinare il traffico.

L’incidente è avvenuto al chilometro 42,100, tra Paternò e Santa Maria di Licodia, dove tir e auto viaggiavano in direzioni opposte. Il tir ha perso il controllo, schiantandosi contro le barriere laterali, e successivamente è scoppiato un incendio, probabilmente partito dall’auto. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.