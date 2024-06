Tragico incidente in moto: 17enne perde la vita nello schianto contro il muro, 15enne miracolosamente illeso

Un drammatico incidente stradale ha segnato la notte a Bienno, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere finito contro un muro con la sua moto. L’amico 15enne che era con lui è rimasto miracolosamente illeso, ma il giovane alla guida della moto non ce l’ha fatta.





Secondo una prima ricostruzione, il 17enne avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre si trovava in via Indipendenza, andando a sbattere contro un muro lungo la strada. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi e nonostante l’intervento tempestivo delle squadre mediche, è purtroppo mancato durante la notte all’ospedale Civile di Brescia, dove era stato trasportato in codice rosso.

L’incidente ha gettato nel dolore l’intera comunità locale, soprattutto perché si tratta della quarta vittima in una settimana sulle strade bresciane. Proprio sabato scorso, era morta la 18enne Matilda Agnesi, coinvolta in un incidente simile mentre era in sella alla sua moto, regalo di compleanno.

La serie di tragedie ha scosso profondamente la zona, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e portando alla ribalta la necessità di maggiore attenzione e cautela da parte dei giovani alla guida di veicoli a due ruote. Sono in corso indagini per comprendere appieno le dinamiche dell’incidente e per cercare di prevenire futuri episodi simili.

La comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime, mentre le autorità stanno lavorando per garantire la massima sicurezza sulle strade della provincia.