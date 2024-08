Tragico incidente stradale a San Nicandro Garganico: perde la vita un ragazzo di 13 anni

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove un giovane di soli 13 anni, Emanuel Di Lella, ha tragicamente perso la vita in uno scontro tra il motorino che stava guidando e un’auto. Le circostanze di questo terribile evento sono ancora oggetto di indagine: secondo le prime informazioni, il ragazzino è andato a collisione con un’Alfa Romeo Mito, non lasciandogli scampo. Per il giovane, non c’è stato nulla da fare; il decesso è stato immediato. Anche il conducente dell’auto, che ha fermato la propria corsa per prestare soccorso, ha riportato delle ferite, eziologicamente sotto shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno indagando per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.





La tragedia

«È una tragedia incommensurabile. Siamo tutti in stato di shock. Un’esistenza spezzata a soli 13 anni» ha dichiarato il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, commentando l’accaduto. «Emanuel era un ragazzo pieno di vita, attivo nella comunità, frequentava la parrocchia e amava giocare a calcio. Oggi abbiamo deciso di sospendere tutti gli eventi previsti e, per onorare la sua memoria, proclameremo un lutto cittadino nel giorno dei funerali». La perdita di un giovane di tale valore è devastante e lascia un vuoto incolmabile non solo nella vita dei familiari ma anche nell’intera comunità locale.

In un momento così difficile, diversi membri della comunità si sono riuniti per esprimere il proprio cordoglio e offrire supporto alla famiglia. Le autorità locali stanno anche pianificando iniziative per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, nella speranza di prevenire futuri incidenti simili. La sicurezza diventa un tema cruciale, specialmente quando si tratta della vita di giovani e adolescenti che rappresentano il futuro della società.

Il sindaco Vocale ha inoltre annunciato che si terranno incontri pubblici per discutere del tema della sicurezza stradale, coinvolgendo non solo i residenti ma anche esperti e autorità competenti. Speriamo che la tragica fine di Emanuel possa servire da monito alla comunità, spingendo tutti a riflettere su comportamenti e sulle misure necessarie per garantire la sicurezza delle strade. La sua vita, sebbene breve, rimarrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, e la sua memoria vivrà attraverso le storie che continueranno a essere raccontate.