Tragico incidente sulla Statale Sorrentina: il rider Domenico Autiero perde la vita a soli 28 anni dopo una consegna di pizze

La comunità di Torre Annunziata è in lutto per la scomparsa prematura di Domenico Autiero, un giovane rider tragicamente coinvolto in un incidente stradale.





Lunedì 5 agosto 2024, la tranquillità di Torre Annunziata è stata spezzata dalla triste notizia della morte di Domenico Autiero, un rider di 28 anni che, al termine di una normale serata di lavoro, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Domenico era in sella al suo scooter, di ritorno dalla consegna di pizze, quando, per ragioni ancora da accertare, ha avuto un violento scontro con un’auto che trasportava turisti stranieri. Il tragico episodio si è verificato nei pressi del viadotto San Marco lungo la Statale 145 “Sorrentina”, nel comune di Castellammare di Stabia, intorno alle ore 21:00.

La procura indaga sull’incidente sulla Statale Sorrentina

Attualmente, gli investigatori stanno esaminando la dinamica esatta dell’accaduto. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per fare chiarezza su quanto successo. Sul luogo del incidente sono rapidamente intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per Domenico non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La sua salma è stata poi trasportata presso l’ospedale di Castellammare per esami ulteriori, in un clima di cordoglio e tristezza.

Il cordoglio della comunità

Solo il 20 luglio scorso, Domenico aveva celebrato il suo 28° compleanno, e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. Molte persone hanno espresso le loro condoglianze attraverso i social, ricordando la sua natura sempre sorridente e generosa. “Ti ho visto crescere da piccolo in oratorio – scrive Domenico – sempre allegro, disponibile e pieno di valori. Ciao Sampè, resterai per sempre nei nostri cuori”. Molti altri messaggi sottolineano il dolore e l’incredulità per la tragica scomparsa di un giovane con un futuro promettente. “Mamma mia Domenico, mi dispiace tantissimo! Ci siamo visti nei giorni scorsi, non riesco a credere che ora voli più in alto, che Dio ti accolga nel suo regno e vegli sulla tua famiglia”, ha scritto Angelo, esprimendo affetto e solidarietà nei confronti della famiglia di Domenico.

Il triste decesso di Domenico Autiero non è solo una perdita per la sua famiglia, ma per l’intera comunità di Torre Annunziata, che si stringe intorno al dolore della sua famiglia e si unisce nel ricordo di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto. L’assenza di programmi di sicurezza e l’urgente necessità di migliorare la viabilità sulla Statale Sorrentina tornano al centro del dibattito, sollecitando le autorità a prendere seri provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La vita di Domenico è un triste monito sulle sfide quotidiane che affrontano molti lavoratori, come i rider, che spesso mettono a rischio la propria vita per garantire il lavoro e il sostentamento per sé e le loro famiglie.