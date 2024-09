Tragico incidente sull’A19 Palermo-Catania: un morto e quattro feriti, in gravi condizioni mamma e figlio

Un grave incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania provoca un morto e numerosi feriti, in particolare una madre e il suo bambino, in condizioni critiche.





Sabato 8 settembre, un’ennesima tragedia ha colpito le strade siciliane. Un violento scontro tra due veicoli ha avuto luogo sull’autostrada A19 Palermo-Catania, provocando la morte di un uomo e ferendo gravemente almeno quattro persone. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, precisamente al chilometro 82, tra gli svincoli di Irosa e di Resuttano, in direzione Palermo.

La vittima, Massimiliano Frumenti, un uomo di 57 anni originario di Roma e residente a Catania da lungo tempo, è deceduto sul colpo. Tra i feriti, vi è un bambino, il quale versa in condizioni critiche, e una donna che, secondo le informazioni raccolte, sarebbe la madre del piccolo. Entrambi sono attualmente in prognosi riservata presso un ospedale locale, e i loro familiari sono in attesa di notizie.

Per facilitare il trasporto dei feriti, si è reso necessario l’intervento di un elisoccorso, che ha operato sul luogo dell’incidente. Gli operatori del 118, coordinati dalla Centrale Operativa di Caltanissetta, sono giunti rapidamente per prestare soccorso ai feriti. Contestualmente, si sono attivati anche le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, che hanno proceduto alla chiusura temporanea del tratto autostradale per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e rimozione.

La viabilità è stata ripristinata solo attorno alle 23, dopo che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e il manto stradale è stato ripulito dai detriti derivanti dall’impatto. Gli agenti della polizia stradale sono stati presenti per effettuare rilievi e chiarire le circostanze esatte dell’accaduto, cercando di ricostruire la dinamica dello scontro.

Questo tragico episodio riporta l’attenzione sulla necessità di maggiore sicurezza stradale, ponendo interrogativi sulla condotta degli automobilisti e sulle condizioni delle strade siciliane. La comunità attende aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini avviate dalle autorità competenti, nella speranza che incidenti di questo tipo possano essere evitati in futuro.