Tragico schianto in Corsica: auto cade in un dirupo, quattro persone perdono la vita, tra cui due professori lombardi

Sabato pomeriggio, un tragico incidente stradale in Corsica ha portato alla morte di quattro persone, tra cui due noti professori lombardi.





Un drammatico sinistro si è verificato sabato 7 settembre 2024 a Tallone, in Corsica, dove quattro persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. Le prime informazioni indicano che la dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma non risultano altre vetture coinvolte. Le autorità sono ora impegnate a capire come il veicolo abbia potuto uscire di strada. Le vittime sono Paolo Patelli, 70 anni, e sua moglie Angelina Robustellini, entrambi ex professori della provincia di Lecco e residenti da anni a Varenna. La loro presenza nel mondo della formazione li aveva resi familiari a tanti, avendo insegnato a Lierna ed Esino.

Insieme a loro, si trovavano due amici, Charles e Julie Ferretti. Purtroppo, per entrambi non c’è stato scampo, confermando la drammaticità dell’accaduto. La polizia francese è attualmente al lavoro per comprendere i dettagli di quanto accaduto. È certo, però, che l’auto è stata rinvenuta in un dirupo, dopo aver sbandato e impattato contro una quercia situata a circa tre metri sotto il livello stradale. L’allerta è stata lanciata verso le 17 ed è stata immediata la risposta dei soccorritori, che purtroppo hanno potuto solo certificare il decesso dei coinvolti. Pare che tutte e quattro le vittime siano morte sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile tra i loro cari e amici.

In Lombardia, la comunità piange la scomparsa di Paolo e Angelina, ricordati da molti come insegnanti appassionati. Il sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, ha espresso il suo cordoglio dicendo: “Un grandissimo dispiacere. Un abbraccio forte alla figlia.” Paolo Patelli, oltre al suo incarico di docente, era anche conosciuto per il suo impegno come volontario nella Protezione Civile A2A in Valtellina, dove ha dedicato il suo tempo ad aiutare gli altri.

La comunità scolastica e la popolazione locale si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. La tragedia ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale, evidenziando la necessità di includere più controlli e misure di prevenzione su strade potenzialmente pericolose come quelle dell’isola. Con l’arrivo dell’autunno e l’aumento del traffico turistico, è cruciale che le autorità locali rafforzino le iniziative di sensibilizzazione. Le prossime settimane saranno determinanti per costruire una risposta adeguata a questa catastrofe.