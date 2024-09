Tragico scontro sulla statale: una Fiat 600 colpisce un’Audi Q5, Luigi muore a 23 anni nell’auto ridotta in pezzi

Tragedia stradale: un giovane di 23 anni perde la vita nell’incidente avvenuto sulla statale 106 ionica a Isola Capo Rizzuto, con feriti a bordo dell’altra auto.





Un incidente terribile ha stroncato la vita di Luigi Scumaci, un ragazzo di 23 anni, oggi pomeriggio lungo la strada statale 106 ionica, nel comune di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. La tragedia si è consumata intorno alle 16 di mercoledì 4 settembre, all’altezza del bivio di Isola Capo Rizzuto.

Luigi si trovava a bordo di una Fiat 600 quando, per motivi che dovranno essere accertati, ha avuto uno scontro frontale con un’Audi Q5, a bordo della quale viaggiavano due turisti, rimasti anch’essi feriti. L’impatto è stato così violento da non lasciare scampo al giovane, nato a Catanzaro, ma residente a Botricello. All’arrivo dei soccorritori, la scena era raccapricciante: il veicolo di Luigi si era ribaltato più volte, finendo su un fianco e ridotto a un ammasso di lamiere irriconoscibile.

I soccorsi, effettuati dai vigili del fuoco e dal personale del 118, sono stati purtroppo inutili. In seguito al violento impatto, Luigi è stato sbalzato all’esterno dell’auto, perdendo la vita sul colpo. L’incidente si è verificato nei pressi di una curva dopo lo svincolo sud di Isola Capo Rizzuto; l’auto coinvolta nell’incidente é stata parzialmente distrutta, con la parte anteriore completamente divelta.

A bordo dell’Audi Q5, due persone originarie di Matera sono state trasportate con urgenza all’ospedale di Crotone per le ferite riportate. Fortunatamente, i medici hanno riferito che, sebbene le loro condizioni siano serie, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso, assieme all’Anas per occuparsi della viabilità e del ripristino della situazione. Secondo le prime informazioni, all’ora dell’incidente si registrava una forte pioggia nella zona.

Per agevolare i soccorsi e il successivo recupero dei veicoli, la circolazione sulla statale è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia, precisamente al chilometro 229,775, causando notevoli disagi agli automobilisti costretti a deviare verso percorsi alternativi negli interni. La comunità locale è scossa da questa tragedia, che rappresenta un triste promemoria dei pericoli della guida, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse.