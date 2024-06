Trama e cast del film fantasy “Il Ragazzo che diventerà Re”

Il Ragazzo che diventerà Re è un avvincente film fantasy prodotto nel Regno Unito. Realizzato da Big Talk Productions e Working Title Films e distribuito dalla celebre 20th Century Fox, ora parte del colosso Disney, il film è diretto da Joe Cornish e vede la partecipazione di numerosi giovani attori talentuosi, destinati a incantare un pubblico di bambini e adolescenti. Tuttavia, la trama e l’ambientazione fantasiosa rendono l’opera godibile per spettatori di tutte le età. In quest’articolo, analizzeremo nel dettaglio di cosa parla Il Ragazzo che diventerà Re e scopriremo il suo cast stellare.





La Trama di Il Ragazzo che diventerà Re

Il Ragazzo che diventerà Re è una narrazione fluida e coinvolgente che offre una morale dolce e universale, resa ancor più affascinante dalla rilettura moderna della leggenda di Re Artù. Ma di cosa parla il film fantasy di Joe Cornish? Ecco una sintesi della trama che catturerà sicuramente la vostra attenzione:

Il giovane Alex (interpretato da Louis Ashbourne Serkis) è un ragazzo inglese di 12 anni che, per caso, scopre la leggendaria spada di Excalibur. Questo ritrovamento cambia radicalmente la sua vita, trasformando ogni problema quotidiano in un’avventura epocale. Armato della spada più potente della storia, Alex deve affrontare una serie di sfide insieme ai suoi amici per fermare la malvagia Morgana (interpretata da Rebecca Ferguson), che minaccia di distruggere il mondo. Fortunatamente, Alex e i suoi compagni ricevono l’aiuto del saggio mago Merlino (interpretato da Patrick Stewart).

Il Cast di Il Ragazzo che diventerà Re

Il cast di Il Ragazzo che diventerà Re è composto da giovani e promettenti attori, nonché da volti noti del cinema internazionale.

Louis Ashbourne Serkis interpreta il protagonista Alex (Alexander Elliot), un 12enne che trova in Excalibur la forza per affrontare le sue sfide personali. La sua avventura prende uno spunto simile al classico d’animazione del 1963, prodotto anch’esso dalla Disney, in cui un giovane re doveva faticare per trovare il suo posto nel mondo. Nel film, Alex è affiancato da amici dal grande talento: Tom Taylor nel ruolo di Lance, Dean Chaumoo che interpreta Bedders, e Rhianna Dorris nel ruolo di Kaye.

Tra gli attori adulti troviamo personalità di notevole calibro:

Nathan Stewart-Jarrett come Mr. Kepler

come Mr. Kepler Noma Dumezweni nel ruolo di Mrs. Lee

nel ruolo di Mrs. Lee Denis Gough è la madre di Alex

è la madre di Alex Alexandra Roach interpreta Miss Foster

interpreta Miss Foster Angus Imrie offre una versione giovanile di Merlino, mentre Patrick Stewart dona il suo volto all’anziano e saggio mago Merlino

offre una versione giovanile di Merlino, mentre dona il suo volto all’anziano e saggio La villain Morgana è interpretata dall’attrice Rebecca Ferguson, celebre per il suo ruolo nel recente Dune di Villeneuve

Con un ensemble così straordinario, Il Ragazzo che diventerà Re si presenta come un film dall’alto potenziale emotivo e narrativo, capace di coinvolgere ed emozionare spettatori di ogni età.

Conclusione

In conclusione, Il Ragazzo che diventerà Re è un film che mescola abilmente azione, fantasia, e umorismo, sostenuto da un cast talentuoso e una trama appassionante. Se siete alla ricerca di un’avventura epica moderna che riesca a reinventare la leggendaria storia di Re Artù, allora questo film è sicuramente da non perdere.