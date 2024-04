Tre Piani come finisce: trama, finale spiegazione del film di Nanni Moretti

Profili degli Attori Principali in “Tre Piani”

Riccardo Scamarcio è uno degli attori italiani più riconoscibili della sua generazione. Nato il 13 novembre 1979 a Trani, in Puglia, Scamarcio si è fatto notare per la prima volta nel film “Tre metri sopra il cielo”. La sua carriera si è distinta per una serie di ruoli in film sia italiani che internazionali, tra cui “Romanzo Criminale”, “Mine Vaganti”, e “John Wick: Chapter 2”. Scamarcio è noto per la sua capacità di immergersi completamente nei suoi personaggi, mostrando un’ampia gamma emotiva.

Margherita Buy è un’icona del cinema italiano, nata a Roma il 15 gennaio 1962. Ha vinto numerosi premi David di Donatello per le sue interpretazioni, dimostrando un talento eccezionale in film come “Mia Madre” di Nanni Moretti e “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek. Buy è apprezzata per la sua capacità di interpretare personaggi complessi e stratificati, rendendo ogni ruolo memorabile con la sua intensa presenza scenica.

Alba Rohrwacher è nata il 27 febbraio 1979 a Firenze. Ha ricevuto plausi critici per le sue performance in film come “Le Meraviglie” e “Lazzaro Felice”, entrambi diretti da Alice Rohrwacher, sua sorella. Alba è conosciuta per le sue interpretazioni emotive e la sua scelta di ruoli in film d’autore, che spesso esplorano temi profondi e personali.

Adriano Giannini è il figlio dell’attore Giancarlo Giannini e ha seguito le orme del padre nel mondo della recitazione. Nato a Roma il 10 maggio 1971, Adriano ha lavorato in produzioni internazionali come “Swept Away”, dove ha recitato accanto a Madonna, e in numerose serie TV italiane. È noto per la sua versatilità e per la sua capacità di adattarsi a vari generi, dal drammatico al comico.

Elena Lietti, nata a Milano, ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo in “Il Giovane Favoloso” e ha continuato a lavorare in diverse produzioni cinematografiche e televisive italiane. La sua abilità nell’interpretare personaggi intensi e vulnerabili ha guadagnato la stima di pubblico e critica.

Anna Bonaiuto, nata il 28 gennaio 1950 a Torino, è una veterana del cinema italiano con una carriera che abbraccia decenni. Ha recitato in film significativi come “Il Divo” e “L’amica geniale”, mostrando una profondità e un’intensità che illuminano ogni scena in cui appare.

Paolo Graziosi, nato il 25 gennaio 1940 a Rimini, ha una lunga carriera caratterizzata da ruoli in importanti produzioni teatrali e cinematografiche. La sua esperienza e la sua presenza autorevole continuano a renderlo una figura rispettata nel panorama artistico italiano.

Ogni attore in “Tre Piani” porta una profondità unica al film, contribuendo a creare un’opera ricca di emozioni e di narrazione incisiva.