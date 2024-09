Tromba d’aria in Salento: il video del salvataggio della barca che vola in aria e atterra in strada.

Una tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia di San Foca, nella marina di Melendugno, in provincia di Lecce, sollevando un pattino di salvataggio di quasi 100 kg a diversi metri di altezza. Il video dell’evento mostra l’incredibile forza del vento.





Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13, una tromba d’aria ha colpito la costa adriatica salentina. Il fenomeno ha sollevato ombrelloni e sdraio, danneggiando anche strutture temporanee nei lidi balneari. La zona del porto è stata particolarmente colpita, con gazebo e imbarcazioni danneggiati.

Testimoni hanno descritto la tromba d’aria come un vortice visibile da chilometri di distanza. Nonostante la sua breve durata, ha causato danni significativi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra le persone presenti sul lungomare, nonostante il maltempo persistente della mattinata.

La barca di salvataggio è stata sbalzata oltre la strada del lungomare, ritrovata all’incrocio di una via interna di San Foca. L’intensità del vortice è diminuita rapidamente all’impatto con la costa, evitando ulteriori danni all’interno. Tuttavia, sulla spiaggia, i danni sono stati notevoli, con torrette di sorveglianza distrutte e lidi devastati.

Non solo San Foca è stata colpita. Un’altra tromba d’aria ha colpito l’entroterra, danneggiando la cittadina di Sanarica. Qui, il vortice ha distrutto le luminarie della piazza, installate per la festa di Maria Santissima delle Grazie. Il sindaco ha riferito di danni per migliaia di euro, con un forte rumore che ha preceduto il disastro in piazza .

Questi eventi meteo estremi sottolineano la vulnerabilità delle coste salentine ai cambiamenti climatici e la necessità di misure preventive per proteggere le comunità locali.