Trovato il corpo su un isolotto nel fiume Piave: Alex Marangon finite le speranze

Dopo tre giorni di ricerche, il corpo senza vita del 26enne barista veneto è stato ritrovato arenato su un isolotto nel fiume Piave. Le indagini cercano di fare luce sulle cause della sua scomparsa.Dopo una scomparsa durata tre giorni, il corpo senza vita di Alex Marangon, un barista di 26 anni, è stato ritrovato arenato su un isolotto nel fiume Piave, nella zona di Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso.





Il corpo di Alex è stato avvistato in una zona impervia, richiedendo l’intervento di un elicottero per il recupero. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto, e la salma è stata trasportata all’obitorio di Montebelluna per un esame del medico legale, in attesa di una decisione dell’autorità giudiziaria sull’eventuale autopsia.

Le ipotesi sulle cause della morte

Gli investigatori stanno esaminando varie ipotesi per spiegare la morte di Alex Marangon. Tra le possibilità, c’è quella di un incidente, con il ragazzo che potrebbe essere scivolato in acqua senza riuscire a riemergere, o di un malore. L’ipotesi del suicidio sembra invece remota.

Gli oggetti personali e le ricerche

Alex aveva lasciato in auto il portafogli e le chiavi, mentre il suo smartphone era stato trovato nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. La madre aveva lanciato un appello per le ricerche, descrivendo Alex come un ragazzo tranquillo che non si sarebbe mai allontanato senza avvisare.

Il mistero del diario

Ora, chi indaga sta cercando il diario dove Alex annotava i suoi pensieri, un regalo dell’amico Matteo per il suo compleanno. Questo diario potrebbe fornire spunti importanti per comprendere cosa sia accaduto.La scomparsa e la tragica fine di Alex Marangon hanno sconvolto l’intera comunità di Marcon, dove il 26enne viveva con la famiglia. Le indagini in corso dovranno fare luce sulle cause della sua morte, per offrire risposte e chiarezza ai suoi cari e all’intera comunità che lo ha conosciuto e amato.Questa vicenda sottolinea l’importanza di una risposta tempestiva e coordinata delle forze dell’ordine e dei soccorsi in caso di scomparsa, al fine di ritrovare le persone il più presto possibile. Inoltre, il ritrovamento del diario di Alex potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragica conclusione.