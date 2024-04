“Tu vieni con me”, Mida sotto gli occhi del famoso cantante di Amici 23

Amici 23: Mida al punto di svolta, pronto a emergere dopo il show. Di recente, un grande nome nel mondo della musica si è avvicinato a lui, pronta a prenderlo sotto la propria ala. Per Mida, che ha dovuto fare i conti con il ballottaggio con Lucia e Sofia sabato, non è stato un periodo facile. Il suo litigio con Anna Pettinelli, che l’ha criticato per aver evitato le sfide e di usare costantemente l’autotune, ha acceso le polemiche sui social. Un’accusa che non è inedita.





Anche Luca Jurman aveva avuto parole critiche in precedenza. “È accettabile per voi che un cantante vada in panico all’idea di cantare senza autotune? Un vero artista ne sarebbe entusiasta! Basta così! Fatevi istruire!”, aveva proclamato. Mida è sembrato più volte intimidito dalle sfide che gli sono state proposte.

Amici 23, Aiello elogia la performance di Mida

Lamentandosi con Lorella Cuccarini, dopo aver ricevuto una sfida da Anna Pettinelli, ha confessato: “Non vado bene, non riesco a cantarla. Come potete dire che lo faccio bene? Ci sto provando con tutto il mio cuore, ma non funziona. Non penso di essere pronto per fare questo. Mi sento inadeguato. Ho provato più volte ma senza successo”.

“Non credo di essere pronto per fare questo. C’è uno scontro tra ciò che sento e ciò che gli altri dicono. Non voglio fare questa sfida. Ho bisogno di più tempo. Lo farò quando sarò pronto”. Tuttavia, l’esibizione di sabato ha raccolto reazioni entusiastiche. Mida ha interpretato ‘Vienimi a ballare’ di Aiello, un popolare cantante di Cosenza.

Rielaborando alcune righe e armonizzandole con il significato del testo originale, ha creato una cover che ha ricevuto l’approvazione dello stesso Aiello. Il cantante ha condiviso una storia in cui ha applaudito l’esibizione di Mida. Molti credono che la vita di Mida stia per prendere una svolta.