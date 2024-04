Turista di 30 anni sale sul campanile, ma la campana lo colpisce in testa: morte immediata, soccorsi inefficaci

Domenica 14 aprile, una tragedia scioccante ha sconvolto Pinnel de Brai, un tranquillo paesino catalano, quando un giovane turista ha perso la vita tragicamente, investito dalla campana del campanile della chiesa locale. Le circostanze insolite di questo evento hanno attirato l’attenzione internazionale, incluso l’interesse dell’Italia.





La Ricostruzione dell’Incidente

I rapporti preliminari indicano che l’incidente si è verificato intorno alle 7:30 di domenica scorsa. Il giovane turista, originario della regione, era stato incaricato di salire in cima al campanile per suonare la campana che dà il via alle celebrazioni della festa patronale del paese. Mentre si trovava in cima alla struttura, il turista ha cercato di azionare la campana, ma un errore di calcolo lo ha portato a essere colpito violentemente in testa dalla campana stessa, causandone la morte istantanea.

Intervento dei Soccorsi e Dichiarazioni Ufficiali

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvare il giovane è stato vano. Il sindaco della città ha dichiarato tre giorni di lutto e ha espresso la necessità di riconsiderare le tradizioni locali per evitare tragedie simili in futuro. Ha affermato: “La tradizione è importante, ma dobbiamo rivedere i nostri metodi per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Ora, mentre siamo ancora sotto shock, prenderemo in considerazione le azioni da intraprendere insieme al Comune, all’Associazione Santa Magdalena e alla chiesa”.

La morte del giovane turista ha lasciato la comunità di Pinnel de Brai attonita e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle pratiche tradizionali. Questo tragico incidente serve come monito per un riesame delle procedure e un’immediata azione per prevenire futuri incidenti.