Ultimo, durante il concerto la notizia: la fidanzata aspetta un bambino. La reazione inaspettata e i commenti online: “Qualcuno è ancora vivo tra il pubblico?”

Il cantante Ultimo ha sorpreso i fan durante il concerto allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la gravidanza della sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Scopriamo insieme i dettagli di questo momento emozionante.





Durante il terzo concerto allo stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha fatto un gesto inaspettato che ha emozionato tutti i presenti. Il cantante ha chiamato sul palco la sua compagna Jacqueline, figlia di Heather Parisi, e ha confermato la notizia della loro dolce attesa. Ultimo si è chinato per baciare dolcemente la pancia della sua fidanzata, annunciando così la futura paternità. I fan presenti non hanno potuto fare a meno di esplodere in un urlo di felicità di fronte a questa dolce sorpresa.

Il gesto romantico di Ultimo ha sigillato il momento, mentre il pubblico festeggiava la notizia insieme alla coppia. Il cantante ha dichiarato emozionato: “Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia, l’ho imparata da voi”. Le parole di Ultimo hanno emozionato tutti i presenti, confermando la sua gioia per l’arrivo del nuovo membro in famiglia.

La notizia della gravidanza di Jacqueline ha scatenato una serie di commenti sui social da parte dei fan, che hanno condiviso la loro felicità e augurato il meglio alla coppia. I fan sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli sulla dolce attesa e sul sesso del nascituro.

Questo momento speciale durante il concerto ha reso ancora più emozionante la serata per tutti i presenti, dimostrando il legame speciale che Ultimo ha con il suo pubblico. La coppia si prepara ora a formare una bellissima famiglia, mentre i fan non vedono l’ora di seguire questo nuovo capitolo della vita del cantante.

L’ANNUNCIO DI ULTIMO E JACQ SUL PALCO PIANGO FIUMII 😭😭😭 pic.twitter.com/7z2dkWsy9Y — Mirco in tour 🤠🏟 (@mircooconlac) June 24, 2024