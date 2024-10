Un decesso e numerosi ricoveri: allerta in diverse sedi McDonald’s negli Usa, quali alimenti avevano consumato

Recenti sviluppi hanno sollevato forti preoccupazioni negli Stati Uniti a causa di un’epidemia di Escherichia Coli collegata ai panini Quarter Pounder di McDonald’s. Finora, sono stati registrati un decesso, oltre quaranta casi di malattia e dieci ricoveri, compreso un bambino. La diffusione dell’infezione ha portato all’intervento del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).





La Situazione Attuale: Un Decesso e Decine di Malati

Secondo diverse fonti, tra cui CNN, tutti i soggetti colpiti da questa grave infezione presentano lo stesso ceppo batterico e hanno dichiarato di aver consumato pasti da McDonald’s poco prima della comparsa dei sintomi. I primi casi si sono manifestati alla fine di settembre, destando timori per un’eventuale amplificazione del contagio.

Investigazioni e Misure di Sicurezza Immediata

Le indagini sono attualmente in corso, con la Food and Drug Administration (FDA) che suggerisce che la contaminazione possa derivare dalle cipolle affettate utilizzate per i panini Quarter Pounder. Le prime scoperte hanno rivelato che le cipolle sono collegate a un unico fornitore, il quale rifornisce tre centri di distribuzione. In risposta a questa situazione allarmante, McDonald’s ha già preso misure proattive, sospendendo l’uso di cipolle e dei panini di manzo in diverse località.

L’Impatto dell’Epidemia: Casi e Rischi

L’epidemia, per il momento, sembra limitata agli Stati Uniti. Sono stati confermati un decesso e almeno 49 casi di malattia in dieci Stati, con un considerevole numero di ricoveri in ospedale, tra cui un bambino affetto da una grave complicazione nota come sindrome uremica emolitica. Le segnalazioni più alte di infezione provengono da Colorado e Nebraska, ma anche altri otto Stati hanno registrato contagi.

Le Reazioni del Mercato e dell’Opinione Pubblica

Dopo la diffusione della notizia, McDonald’s ha affrontato un significativo calo delle azioni, scendendo di oltre il 6% nelle contrattazioni dopo orario. La paura di un’ulteriore diffusione ha colpito non solo i consumatori, ma anche gli investitori e gli analisti di mercato.

Mentre la situazione si evolve, è fondamentale che i consumatori siano informati e precauzionali. Se avete consumato un hamburger Quarter Pounder da McDonald’s recentemente ed avvertite sintomi severi, il CDC consiglia di contattare un medico. Questa epidemia di Escherichia Coli sottolinea l’importanza della sicurezza alimentare e del monitoraggio dei fornitori, due aspetti critici per proteggere la salute pubblica.

Mantenere la vigilanza sarà fondamentale in questa delicata fase, e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena nuove informazioni emergeranno.