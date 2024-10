Un dirigente della Rai offende Corrado Formigli definendolo “Infame”

Nel corso dell’ultima puntata di PiazzaPulita, il popolare talk show di La7 condotto da Corrado Formigli, si è verificato un acceso scontro tra il conduttore e il dirigente Rai Paolo Corsini. L’episodio fa già discutere, innescando un acceso dibattito sui rapporti tra i vertici della Rai e il mondo dell’informazione.





Il momento culmine della tensione è avvenuto durante una diretta, quando Corsini, intento a spiegare il suo mancato accesso a un evento, ha risposto a una serie di domande poste dall’inviato di PiazzaPulita. A sorpresa, il dirigente della Rai non solo ha manifestato irritazione, ma ha anche lanciato commenti denigratori nei confronti del programma e del suo conduttore.

L’attacco di Paolo Corsini a Formigli

La situazione si è svolta in un contesto di crescente frustrazione per Corsini, che, sorpreso e infastidito, ha tentato di schivare le domande. Tuttavia, ha finito per esprimere il proprio disappunto in modo poco elegante, definendo PiazzaPulita semplicemente “…no comment” e esortando Formigli a riflettere sulla propria coscienza, prima di rivolgergli l’accusa di essere un “infame”.

Il video dell’incidente, divenuto virale sui social, ha catturato l’attenzione del pubblico, portando a un crescente interesse sulla reazione di Formigli e sulle possibili conseguenze per il dirigente Rai. Questo scambio infuocato ha sollevato interrogativi sulla professionalità dei leader del servizio pubblico e sul tono in cui si dovrebbe condurre il dibattito pubblico.

Nel suo intervento di replica, Corrado Formigli ha commentato con sarcasmo, lasciando ai telespettatori e all’azienda Rai il compito di valutare se le esternazioni di Corsini fossero appropriate per un uomo ai vertici della Tv pubblica, finanziata dai cittadini. Ha quindi sottolineato: “Noi non ci siamo mai conosciuti, ma lui mi dà dell’infame”. Formigli ha anche messo in luce la sua integrità, affermando di aver sempre mantenuto distanza dai vari partiti politici, contrariamente a Corsini, il quale era stato recentemente fotografato in atteggiamenti da “militante” durante un evento di Fratelli d’Italia.

La polemica, scaturita dall’episodio, ha attirato un’attenzione notevole da parte dei media e del pubblico. In questo clima di tensione, il comportamento e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti hanno aperto un ampio dibattito sullo stato della comunicazione e sul ruolo dei dirigenti Rai nella gestione delle loro relazioni con i programmi di approfondimento e con i loro conduttori.