Un milione di euro di premi ai dipendenti: il regalo di Natale di All’Antico Vinaio per “farli stare bene”

Il fondatore e proprietario della celebre catena di schiacciate farcite All’Antico Vinaio, Tommaso Mazzanti, ha annunciato un importante piano di benefit aziendali per i suoi collaboratori, che prevede l’erogazione di almeno un milione di euro nel corso del 2025. Con un post pubblicato su Instagram, l’imprenditore toscano ha rivelato l’intenzione di premiare il lavoro e la dedizione dei suoi circa 600 dipendenti sparsi nei 40 punti vendita del marchio in Italia e all’estero, inclusi New York e gli Emirati Arabi.





Il piano di welfare aziendale prevede un bonus di 3.000 euro per ciascun collaboratore, una settimana aggiuntiva di ferie rispetto a quanto stabilito dal contratto nazionale e, infine, un esclusivo viaggio premio alle Maldive, assegnato tramite una lotteria interna.

“Quest’anno ho voluto riconoscere un premio particolare anche alla costanza, alla perseveranza e all’amore che ogni collaboratore e collaboratrice mette per All’Antico Vinaio” ha scritto Tommaso Mazzanti nel suo annuncio. Il viaggio premio, della durata di una settimana in un resort a cinque stelle completamente spesato dall’azienda, sarà assegnato a cinque fortunati dipendenti estratti a sorte. “È un pensiero per dire grazie a chi ogni giorno porta avanti il nostro brand con passione e dedizione”, ha aggiunto.

Riconoscimento al lavoro dei dipendenti

La decisione arriva in un anno segnato da nuove aperture di successo per il marchio. L’ultimo punto vendita, infatti, è stato inaugurato proprio in questi giorni a Parigi, confermando l’espansione internazionale della catena toscana. L’imprenditore ha sottolineato come questi premi rappresentino non solo un ringraziamento, ma anche un incentivo per mantenere alta la motivazione. “Voglio far stare il meglio possibile tutti i miei collaboratori e collaboratrici. Ricordo ancora quando ero dietro il banco a far schiacciate, e per questo voglio sfruttare la fortuna che ho oggi per rendere felici anche loro”.

Il gesto di Tommaso Mazzanti non è isolato: l’imprenditore ha spesso dimostrato una grande attenzione verso i propri dipendenti, considerati una risorsa fondamentale per il successo del brand. Le parole del fondatore rievocano anche la sua esperienza personale e la soddisfazione provata agli inizi della sua carriera: “Una delle prime soddisfazioni che mi sono tolto con i primi guadagni è stata quella di regalare un viaggio alle Maldive a mia moglie. Per me fu una piccola vittoria, una medaglia che mi misi al petto”.

Quella stessa emozione, oggi, Mazzanti vuole condividerla con i suoi collaboratori, premiando il loro impegno e la loro passione per contribuire alla crescita del marchio. “Ora voglio che anche le mie ragazze e i miei ragazzi provino quella stessa gioia, per stimolare la voglia di perseveranza e di fare sempre meglio”, ha spiegato.

Un’azienda in crescita costante

Fondata a Firenze, All’Antico Vinaio è diventata nel corso degli anni un’icona gastronomica non solo in Italia, ma anche all’estero, grazie alla qualità delle sue schiacciate e alla capacità di mantenere viva la tradizione culinaria toscana. L’attenzione alla qualità del prodotto si è accompagnata a un impegno costante nella cura del personale, come dimostra il nuovo piano di welfare annunciato.

Oggi, con punti vendita in alcune delle città più importanti del mondo, l’azienda rappresenta un modello di successo imprenditoriale e di gestione delle risorse umane. La capacità di innovazione e l’impegno nel valorizzare i dipendenti hanno permesso a Tommaso Mazzanti di consolidare un brand apprezzato a livello internazionale.

Il viaggio premio alle Maldive e gli altri benefit aziendali annunciati per il 2025 non solo migliorano la qualità della vita dei collaboratori, ma rafforzano anche il senso di appartenenza all’azienda. Questo approccio, come sottolineato dallo stesso Mazzanti, è fondamentale per continuare a crescere: “I miei collaboratori sono il cuore pulsante di questa realtà, senza di loro non saremmo arrivati fin qui”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai dipendenti e rappresenta un esempio concreto di come il successo aziendale possa essere condiviso con chi contribuisce, ogni giorno, alla crescita di un marchio. Tommaso Mazzanti ha voluto chiudere il suo messaggio con parole di gratitudine, sottolineando ancora una volta l’importanza di un team motivato e soddisfatto: “È un piccolo gesto, ma spero che possa piacere”.

In un settore spesso caratterizzato da ritmi frenetici e scarse tutele, l’approccio di Tommaso Mazzanti si distingue per la sua visione lungimirante e per l’attenzione verso il benessere dei dipendenti. L’annuncio dei premi rappresenta non solo un riconoscimento tangibile del loro impegno, ma anche un incentivo per affrontare con energia le sfide future.