Un bambino nato senza udito ha ascoltato suoni per la prima volta grazie a un impianto cerebrale, in un intervento innovativo all’Ospedale di Parma

Un intervento chirurgico di grande rilevanza ha permesso a un bambino, nato senza udito a causa di una rara condizione di assenza bilaterale dei nervi uditivi, di ascoltare suoni e voci per la prima volta. L’operazione, eseguita presso l’Ospedale di Parma, ha visto l’implementazione di un dispositivo uditivo direttamente nel cervello del piccolo paziente, una procedura innovativa che ha richiesto un’alta specializzazione medica e tecnologie avanzate.





Il bambino ha beneficiato di un intervento raro e complesso, che ha comportato l’impianto di un dispositivo uditivo nel tronco encefalico, una struttura fondamentale situata alla base del cervello. Questo approccio rappresenta l’unica opzione disponibile in assenza del nervo acustico, rendendo l’operazione ancora più significativa nel contesto della medicina otorinolaringoiatrica.

L’intervento è stato condotto dal Dottor Maurizio Falcioni, primario di Otoneurochirurgia e Microchirurgia della base cranica laterale dell’Ospedale Maggiore, in collaborazione con il Dottor Maurizio Guida, elettrofisiologo dell’Università di Parma. La procedura ha previsto l’implementazione di una placca di dimensioni 2,5 x 6 mm, dotata di 21 elettrodi, posizionata con precisione millimetrica a contatto con il nucleo cocleare, una zona estremamente delicata del cervello, vicina a centri nervosi vitali.

Durante l’intervento, il Dottor Guida ha guidato il chirurgo attraverso stimolazioni continue e registrazioni neurali per garantire un corretto posizionamento della placca. In una fase successiva, sempre in sala operatoria e con il paziente in anestesia generale, il dottore ha differenziato gli elettrodi in grado di evocare sensazioni acustiche da quelli che avrebbero potuto attivare nuclei con effetti potenzialmente dannosi. Questo processo ha richiesto la creazione di una “mappa cerebrale acustica”, fondamentale per consentire al bambino di riconoscere i suoni.

Il Dottor Falcioni e il Dottor Guida hanno sottolineato che “il bambino, poco dopo l’attivazione dell’impianto, ha mostrato significativi cambiamenti comportamentali, risultando molto più tranquillo.” A otto mesi dall’intervento, dopo un lungo processo di adattamento e sotto costante monitoraggio logopedico, il piccolo ha iniziato a riconoscere i suoni, migliorando anche la qualità della sua produzione vocale.

Questo intervento rappresenta un passo avanti significativo nella chirurgia uditiva e offre nuove speranze per bambini e famiglie che affrontano sfide simili. La collaborazione tra specialisti di diverse discipline ha reso possibile questo successo, dimostrando l’importanza di un approccio multidisciplinare nella medicina moderna.

L’operazione ha suscitato grande interesse nel campo della neurochirurgia e dell’otorinolaringoiatria, evidenziando le potenzialità delle tecnologie impiantabili e l’abilità dei professionisti del settore. Questo caso specifico non solo offre una nuova vita al bambino, ma rappresenta anche un esempio di come la scienza e la medicina possano lavorare insieme per superare le limitazioni imposte da condizioni rare e complesse.

In conclusione, l’intervento eseguito all’Ospedale di Parma segna un traguardo importante nella ricerca e nel trattamento delle disabilità uditive, aprendo nuove strade per il futuro della medicina e per i pazienti che necessitano di soluzioni innovative. Le famiglie possono ora guardare con maggiore ottimismo alle possibilità di miglioramento della qualità della vita dei loro figli, grazie a interventi sempre più sofisticati e mirati.