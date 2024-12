Un miracolo di Natale: uomo ritrova la famiglia biologica dopo 75 anni dall’adozione

Quella che sembrava una semplice indagine sulla propria storia personale si è trasformata in un’incredibile riunione familiare per Dixon Handshaw, 75 anni, che ha scoperto di avere ben cinque fratelli biologici dopo una vita trascorsa come figlio unico. La svolta è avvenuta nell’agosto scorso, quando Handshaw, adottato da neonato, ha richiesto il suo certificato pre-adozione. Tra i documenti trovati, il nome del padre biologico: Robert “Bud” Romig.





Curioso di saperne di più, Handshaw ha cercato il nome su Google e ha trovato il necrologio del padre. La somiglianza fisica con l’uomo descritto nella foto e nei dettagli del necrologio ha acceso in lui nuove domande, ma anche la speranza di trovare una famiglia biologica. Il padre, un ex studente di fisica presso la Cornell University, aveva avuto cinque figli e adottato altri tre. La madre biologica, invece, non ha avuto altri figli.

Nonostante alcune lacune sul motivo della sua adozione, Handshaw ha deciso di mettersi in contatto con uno dei figli adottivi del padre, Gary Romig. Ha confidato nella possibilità di essere compreso da lui, essendo anche Gary adottato. “Sapevo che Gary era stato adottato, come me. Pensavo che potesse capire la mia situazione,” ha raccontato Handshaw. La sua intuizione si è rivelata giusta: Gary ha risposto alla telefonata con sorpresa e interesse.

“Stavo pranzando in macchina quando ho ricevuto la chiamata,” ha dichiarato Gary Romig alla CNN. “Di solito non rispondo a numeri sconosciuti, ma per qualche motivo l’ho fatto. Dixon mi ha detto: ‘Sono tuo fratello.’ Ero incredulo.”

Una riunione di famiglia emozionante

Dopo aver condiviso foto e dettagli, la somiglianza con il padre biologico ha fugato ogni dubbio sull’identità di Handshaw. Determinato a conoscere i suoi nuovi parenti, Handshaw ha organizzato un viaggio nella loro città, arrivando il 20 dicembre. Il giorno successivo, ha partecipato a un incontro familiare speciale, dove ha avuto modo di conoscere ben 55 parenti.

“È incredibile vedere quanto fosse emozionato e felice di essere accolto nella nostra famiglia,” ha raccontato Wendy Gell, sorellastra di Handshaw. “Non ci sono esitazioni: lo consideriamo uno di noi.”

Nonostante l’emozione, Handshaw ha deciso di non trascorrere il Natale con i suoi nuovi fratelli, ma ha già iniziato a guardare avanti. La famiglia ha pianificato un campeggio estivo e ha creato un gruppo di messaggistica per mantenere vivo il contatto. Per Handshaw, che non ha figli, questa scoperta rappresenta una vera rinascita. “Ho avuto genitori adottivi straordinari, ma ho sempre desiderato avere fratelli,” ha confessato. “Pensavo che trovarne uno o due sarebbe stato incredibile. Ne ho trovati cinque! Non potrei essere più felice.”

Un Natale indimenticabile

La storia di Dixon Handshaw è diventata un simbolo di speranza e di unità familiare. La scoperta, avvenuta in prossimità del Natale, ha reso questa festività ancora più speciale per lui e per i suoi nuovi fratelli. La famiglia Romig ha accolto Handshaw con calore e senza esitazioni, dimostrando che i legami familiari possono essere riscoperti e rafforzati anche dopo decenni.

Mentre Handshaw si prepara a vivere questa nuova fase della sua vita, la sua storia continua a ispirare chi, come lui, cerca risposte sul proprio passato. Un miracolo di Natale che resterà per sempre nei cuori di tutti i protagonisti di questa straordinaria riunione familiare.