Un ragazzo di 24 anni è stato salvato da un’equipe di 50 persone a Milano dopo essersi trovato in fin di vita a seguito di una caduta da 12 metri durante un volo

Un giovane di 24 anni è stato salvato da un destino certo di morte grazie all’incredibile lavoro di oltre 50 professionisti sanitari dell’ospedale San Carlo di Milano. Dopo un volo di 12 metri nel vuoto, il giovane è stato sottoposto a cinque interventi chirurgici delicatissimi che hanno durato oltre 12 ore, con altrettante trasfusioni di sangue necessarie per salvargli la vita.





Il giovane, giunto in fin di vita in ospedale, si trova ora in condizioni stabili, ma il pericolo non è del tutto scongiurato. Secondo il responsabile del Trauma Team dell’ospedale San Carlo, Fabrizio Sammartano, il paziente è ancora in condizioni critiche e ricoverato in terapia intensiva, anche se c’è ottimismo per il suo recupero.

All’arrivo dei soccorritori del 118, il giovane presentava fratture gravi a torace, bacino, arti inferiori e superiori, nonché una lesione dell’aorta toracica. Il Trauma Team ha immediatamente attivato il protocollo d’emergenza, coinvolgendo diverse unità operative e servizi dell’ospedale per garantire le cure necessarie.

L’incredibile successo nel salvare la vita di questo giovane è stato possibile grazie alla straordinaria collaborazione e competenza dei professionisti coinvolti, provenienti da diverse aree specialistiche dell’ospedale San Carlo. La loro prontezza d’intervento e la coordinazione tra i vari reparti hanno fatto la differenza, dimostrando l’importanza della preparazione e dell’organizzazione in situazioni di emergenza così critiche.

Questo straordinario caso dimostra il valore del lavoro di squadra e della specializzazione medica nelle situazioni più estreme, offrendo speranza e conforto a chi si trova ad affrontare sfide simili.