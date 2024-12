Un uomo “creduto morto” si sveglia sulla pira funeraria pochi istanti prima che venisse cremato

In una scioccante svolta degli eventi, Rohitash Kumar, un uomo di 25 anni del Rajasthan, in India, si è svegliato sul suo rogo funebre pochi istanti prima di essere dato alle fiamme. Kumar, che risiedeva in una casa di cura a causa di difficoltà uditive e del linguaggio, era stato portato d’urgenza in ospedale dopo una crisi epilettica.





I medici lo avevano dichiarato morto dopo non aver rilevato alcun battito cardiaco e avevano inviato il suo corpo all’obitorio senza effettuare un’autopsia.Seguendo i costumi funebri indù, il corpo di Kumar era stato posto su una pira. Tuttavia, gli astanti hanno notato che si stava muovendo, fermando la cremazione in tempo. Un testimone ha descritto il momento come miracoloso, con tutti sotto shock nel vedere Kumar respirare.

È stato immediatamente riportato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, ma purtroppo è deceduto durante il trasporto verso una struttura più grande per ulteriori cure.

L’incidente ha scatenato indignazione quando è emerso che i medici coinvolti avevano preparato un referto autoptico senza eseguire la procedura.

Tre funzionari medici dell’ospedale sono stati successivamente sospesi per negligenza. Le autorità hanno confermato che la gestione errata del caso ha violato direttamente i protocolli standard, contribuendo alla tragica serie di eventi.

Questo bizzarro e tragico avvenimento ha attirato l’attenzione su problemi sistemici all’interno del sistema sanitario. Nonostante la sua breve ripresa, il destino finale di Kumar sottolinea le terribili conseguenze della negligenza medica e l’importanza di una rigorosa aderenza ai protocolli in situazioni di vita o di morte.

