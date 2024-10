Un uomo di 61 anni risucchiato dopo il cedimento del terreno nel giardino di casa

Tragedia a Cinisello Balsamo nel Milanese, un uomo di 61 anni ha perso la vita a causa del cedimento di un terrapieno in uno scavo nel suo giardino. I soccorsi sono stati vani, poiché per il proprietario della villetta non c’è stato nulla da fare.





Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è uscito in giardino per verificare un’infiltrazione d’acqua notata nel box interrato; tuttavia, il tunnel che pare lui stesso avesse scavato si è rivelato instabile, e la terra gli è franata addosso, provocandone il soffocamento.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 ottobre, intorno alle ore 17. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i pompieri e le ambulanze, ma l’operazione di salvataggio è subito apparsa complessa. Sin dai primi momenti, le condizioni dell’uomo sono apparse critiche. Sono intervenuti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili per tentare di localizzarlo. Dopo oltre un’ora di lavoro intenso, il personale del gruppo Saf ha rinvenuto l’uomo privo di vita.