Una madre di 33 anni si getta alle cascate del Niagara portando con sé i due figli di 9 anni e 5 mesi

Una tragedia alle Cascate del Niagara: una donna e i suoi due figli trovano la morte dopo essersi lanciati volontariamente. La polizia esclude un incidente, ma i motivi restano oscuri.





Una tragedia ha colpito la zona delle Cascate del Niagara, dove una donna di Chaianti Means, 33 anni, insieme ai suoi due figli, Roman R. di 9 anni e Mecca M. di 5 mesi, si è lanciata volontariamente dalle cascate lunedì notte. La polizia dello Stato di New York ha confermato che si è trattato di un atto volontario, anche se le circostanze rimangono oscure.

Secondo la polizia, la donna avrebbe trascinato intenzionalmente i figli con sé dopo aver scavalcato il guardrail a Luna Island. “L’indagine ha accertato che si è trattato di un atto volontario, anche se le circostanze restano da chiarire”, ha affermato la polizia in un comunicato stampa.

Il portavoce della polizia ha dichiarato ai giornalisti che ci sono voluti diversi giorni prima che gli investigatori ricostruissero cosa potrebbe essere successo. Il funzionario ha aggiunto che sono in vigore “molte misure di sicurezza” a Luna Falls, che si trova lungo il lato nord di Goat Island, tra le American Falls e le Bridal Veil Falls. Anche per questa ragione è stato escluso che la famiglia possa essere stata coinvolta in un incidente.

“In base alle informazioni in nostro possesso, sappiamo che si è trattato di un atto intenzionale, ma è più difficile stabilire il motivo”, ha spiegato la polizia. Le autorità stanno ancora cercando di comprendere cosa abbia spinto la donna a compiere tale gesto estremo.

La famiglia era originaria della zona di Niagara Falls, ma al momento non è chiaro quali siano stati i motivi che hanno portato alla tragica decisione della madre. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi giorni della famiglia per cercare eventuali indizi su cosa abbia potuto portare a questo tragico epilogo.

La comunità locale è sconvolta da quanto accaduto e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. La tragedia ha scosso profondamente la tranquilla zona delle Cascate del Niagara, lasciando attoniti residenti e turisti.

La polizia ha confermato che non ci sono stati segni di lotta o resistenza da parte dei bambini, confermando l’ipotesi che siano stati trascinati volontariamente dalla madre. Si tratta di un evento tragico e scioccante che ha lasciato la comunità in lutto.

Le autorità stanno continuando le indagini per cercare di comprendere appieno cosa sia accaduto e per offrire risposte alla famiglia e alla comunità locale. La notizia ha destato grande sgomento e le autorità stanno lavorando per fornire supporto e assistenza a coloro che ne hanno bisogno in seguito a questa terribile tragedia.