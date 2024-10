Una tragedia inaspettata: Lorenzo Salis muore sotto gli occhi del padre a Senorbì

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, 29 ottobre, nel Sud Sardegna, coinvolgendo un giovane padre di famiglia. Lorenzo Salis, 28 anni, ha perso la vita dopo essere caduto accidentalmente mentre eseguiva lavori sul solaio della sua abitazione. I tentativi di soccorso da parte dei medici si sono rivelati vani.

La tragedia ha avuto luogo poco dopo mezzogiorno nella casa di Senorbì, una località della Trexenta, dove Lorenzo stava lavorando insieme al padre per demolire una vecchia struttura. Un attimo di distrazione ha causato la sua caduta da un’altezza di circa tre metri, proprio sotto gli occhi attoniti del genitore.





Subito dopo l’incidente, il padre di Lorenzo ha allertato i soccorsi, facendo intervenire immediatamente il 118 e i carabinieri della locale Stazione per avviare i rilievi. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario, i tentativi di rianimazione sono stati inutili e, purtroppo, non hanno potuto far altro che certificare il decesso del giovane.

Le indagini preliminari condotte dai carabinieri hanno evidenziato che gli interventi di manutenzione erano stati eseguiti senza l’ausilio di attrezzature e misure di sicurezza adeguate, un aspetto che verrà approfondito nel prosieguo delle indagini. L’abitazione di Lorenzo era il suo luogo di vita quotidiana; vi risiedeva con la compagna e i due figli, che ora devono affrontare una perdita devastante.

La memoria di Lorenzo Salis e la reazione della comunità

Il giovane era ben conosciuto e molto amato a Senorbì, dove lavorava come allevatore. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro del paese, scatenando una reazione di incredulità e dolore tra amici e conoscenti. I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio e solidarietà: “Riposa in pace, amico mio” e “Ciao Lorenzo, lasci un grande vuoto” sono solo alcune delle espressioni di affetto condivise online.

Prevenzione e sicurezza nei lavori domestici

Questo tragico evento porta alla ribalta un tema cruciale: la sicurezza nei lavori di ristrutturazione e manutenzione domestica. È fondamentale che i cittadini prendano consapevolezza dell’importanza dell’uso di misure di sicurezza appropriate quando si intraprendono lavori in casa, anche se in apparenza sembrano semplici e privi di rischi. Per prevenire incidenti simili, è utile seguire alcune linee guida:

Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale, come caschi, guanti e imbracature quando si lavora in altezza.

Assicurarsi che le attrezzature utilizzate siano adeguate e in buone condizioni.

Adottare precauzioni preparatorie, come l’evitare lavori troppo complessi senza competenze specifiche o assistenza professionale.

Se si è insicuri, considerare l’idea di ingaggiare esperti per lavori ad alto rischio.

In un contesto di crescente attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, questa triste storia serve da monito alla comunità: la vita è fragile e ogni precauzione è vitale.