Una tragedia sfiorata a Minturno, dove tre membri di una famiglia sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti intrappolati sul balcone

Un incendio ha sconvolto la tranquilla mattinata di Minturno, località nella provincia di Roma, il 29 ottobre. Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al terzo piano di un palazzo di tre piani, intrappolando al suo interno una famiglia composta da due adulti e una bambina. Questi ultimi si sono ritrovati bloccati sul balcone, in attesa dei soccorsi, mentre il fumo denso e le fiamme cresceva rapidamente all’interno della loro abitazione.

La dinamica dell’incendio

Secondo le informazioni iniziali, la famiglia era in casa quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è sviluppato l’incendio. Non è chiaro se il rogo sia stato innescato da un malfunzionamento di un elettrodomestico o da una sigaretta lasciata accesa. In brevissimo tempo, il fuoco ha invaso l’appartamento, rendendo impossibile la fuga attraverso la porta d’ingresso. Nel panico, i tre membri della famiglia si sono rifugiati sul balcone, da dove hanno atteso l’arrivo dei soccorsi.





Immediatamente dopo la segnalazione dell’incendio alla Sala operativa, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto. Utilizzando un’autoscala, sono riusciti a raggiungere i tre familiari intrappolati e a metterli in salvo, portandoli in sicurezza a terra.

Le conseguenze e gli sviluppi successivi

Una volta a terra, i membri della famiglia hanno necessitato di accertamenti medici dopo aver accusato sintomi di intossicazione da fumo. Sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove sono stati sottoposti a controlli approfonditi. Parallelamente, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per domare l’incendio, che, sebbene sia stato spento, ha provocato ingenti danni all’appartamento interessato.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Scauri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le cause esatte che hanno portato al rogo. Sarà fondamentale determinare le circostanze specifiche che hanno contribuito allo sviluppo dell’incendio, per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.