Uomini e Donne: Armando, Aurora e Barbara non presenti in studio

Rivoluzione in corso a Uomini e Donne: quattro volti storici del programma sembrano dirsi addio. Dopo cinque puntate di assenza, la loro esclusione dal parterre potrebbe rivelarsi definitiva. La corrente stagione segna un significativo cambiamento per il celebre talk show, il quale, nonostante una consistente rotazione dei protagonisti, continua a fidelizzare il pubblico e ad assicurarsi ascolti brillanti. I dati auditel di ieri evidenziano quanto il programma sia amato dal pubblico.





In base agli ascolti registrati su Canale 5, “Beautiful” ha ottenuto 2.228.000 spettatori, pari al 18.6%, mentre “Endless Love” ha raggiunto 2.289.000 spettatori con il 20.3%. Ma “Uomini e Donne” ha superato entrambi, attirando ben 2.371.000 spettatori e registrando il 24.6% (con una finale a 1.753.000 e il 21.2%), e “Amici” si è fermato a 1.549.000 spettatori, pari al 19.1%.

Uomini e Donne: Assenze nel Parterre di Protagonisti

Tra i nomi di spicco al centro delle discussioni figura Mario Cusitore. Secondo quanto riportato dal noto esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, Mario ha manifestato l’intenzione di lasciare il trono over. Il motivo? Le donne che mostrano interesse per lui tendono a farsi distanti dopo un primo incontro – per poi tornare nuovamente sulla scena.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Mario non sarà tra i protagonisti che lasceranno lo studio. Nelle anticipazioni della registrazione di “Uomini e Donne” del 28 ottobre, inoltre, è stata segnalata l’assenza di Barbara, senza alcuna spiegazione al riguardo. Blasting News ha riportato un’interrogazione da parte del pubblico a Lorenzo Pugnaloni, in merito alla presenza di altri membri del Trono Over.

Stando alle informazioni fornite, Armando, Cristina, Aurora e Mario Verona (conosciuto come “Mariuccio” per distinguerlo da Mario Cusitore) sono stati assenti nelle ultime cinque registrazioni. Si comincia così a ipotizzare la possibile esclusione di questi quattro protagonisti dal cast ufficiale del programma.