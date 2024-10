Uomo condannato per aver pagato donne in difficoltà a filmare abusi su minori

Cesar Cordero Conejo, un uomo di 39 anni di Ilford, è stato arrestato dopo che la National Crime Agency (NCA) del Regno Unito lo ha identificato come un potenziale criminale legato a un’operazione di pedopornografia internazionale. Conejo era emerso all’attenzione delle autorità per la sua condotta illecita, che comprendeva la richiesta e l’acquisto di materiale pedopornografico proveniente da donne bisognose nelle Filippine. Attraverso una rete di messaggi, Conejo orchestrava e finanziava sfruttamenti sessuali di minori, contribuendo a un fenomeno allarmante che colpisce le fasce più vulnerabili della società.





Pagamenti in cambio di abusi sessuali su minori

Dal settembre 2022 al febbraio 2023, Cesar Cordero Conejo ha utilizzato comunicazioni online per istigare e finanziare abusi sessuali su bambini residenti nelle Filippine, facendo leva sulle difficoltà economiche delle donne locali. È emerso che Conejo avesse proposto pagamenti in cambio della trasmissione in diretta di atti sessuali su minori, una pratica che ha portato a una condanna di 15 anni di carcere per il suo coinvolgimento in queste attività criminose.

Un episodio significativo riporta come Conejo, dopo aver ricevuto notizie sulla difficoltà economica di una donna in procinto di partorire, le abbia espresso “buona fortuna” ma poi abbia immediatamente suggerito di perpetrarsi abusi sessuali su bambini per ricevere compensi economici. Questa dinamica mette in evidenza l’ingiustificabile sfruttamento delle vulnerabilità derivanti dalla povertà.

In altre comunicazioni, Conejo ha espresso desiderio di recarsi fisicamente nelle Filippine per violare personalmente alcune delle vittime, promettendo alla donna coinvolta un pagamento di 100 dollari al giorno per tali atti.

L’arresto di Conejo ha portato a una perquisizione della sua abitazione, dove sono stati rinvenuti numerosi dispositivi elettronici, tra cui computer portatili e telefoni cellulari, utilizzati per comunicare con i suoi complici e per raccogliere materiale pedopornografico.

Analisi forense e scoperte inquietanti

Le indagini hanno rivelato dettagli terribili. L’esame forense dei dispositivi sequestrati ha portato alla scoperta di oltre 12.500 immagini pedopornografiche, testimonianze inquietanti di un’operazione criminale di vasta portata. Le analisi hanno inoltre svelato scambi di messaggi tra Conejo e diverse donne filippine, risalenti a diversi anni prima, in cui si chiedeva se le vittime possedessero un conto PayPal per inviare loro denaro in cambio di filmati di bambini.

La vittima più giovane coinvolta in queste atrocità aveva solo circa tre anni, costretta a subire abusi da parte di adulti. Questi dati non solo sottolineano la pericolosità del soggetto arrestato, ma mettono in luce anche un fenomeno allarmante di sfruttamento di minori che si sta diffondendo a livello globale.