Uomo di 39 anni trovato morto in un garage a Gioia del Colle: evidenti segni di ferita da arma da fuoco sul corpo

Un uomo di 39 anni, M.D. le sue iniziali, è stato trovato morto in un garage a Gioia del Colle, nel Barese. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un omicidio: “La vittima si occupava di trasporto di prodotti caseari e stava per iniziare il turno di lavoro quando due persone con il volto coperto gli avrebbero teso un agguato”, riportano alcuni testimoni.





Il delitto sarebbe avvenuto la notte scorsa e sarebbe stato uno dei genitori a trovare il cadavere e dare l’allarme. Il corpo senza vita era nei pressi di un garage in traversa Anna Magnani, alla periferia di Gioia del Colle. I sanitari del 118 intervenuti hanno solamente potuto constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime informazioni, la vittima aveva qualche precedente per spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine, coordinate dalla procura di Bari, sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Si attende anche l’arrivo del medico legale.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito colpi d’arma da fuoco nella zona teatro del delitto. Si tratterebbe quindi di un agguato premeditato ai danni della vittima, coinvolta in attività illegali.

Il sindaco di Gioia del Colle ha espresso sconcerto per quanto accaduto, dichiarando: “Siamo sconvolti da questo tragico evento che ha colpito la nostra comunità. Chiediamo alle autorità di fare tutto il possibile per assicurare che i responsabili vengano identificati e puniti secondo la legge.”

