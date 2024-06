Valerio Scanu cambia mestiere: diventa hair stylist. I fan: “Cosa non sai fare tu? Sempre impeccabile in ogni cosa che fai”

Valerio Scanu, noto ex allievo di Amici e partecipante due volte a Sanremo, svela la sua nuova professione di hair stylist. L’artista, conosciuto per la sua carriera musicale, si prepara ad aprire il salone “Hannabrà The Hair Spa” a Roma il prossimo 15 giugno.





La svolta professionale di Valerio Scanu

Valerio Scanu, celebre per la sua carriera musicale e le partecipazioni a importanti festival come Sanremo, annuncia di abbracciare una nuova sfida come hair stylist. In un video condiviso sui social, l’artista presenta il suo nuovo salone a Roma, sottolineando la sua passione e dedizione per il mondo dell’hairstyling.

Il commento dei fan

Nonostante la novità della sua professione, i fan di Valerio Scanu sembrano supportare appieno la sua decisione. L’artista, infatti, ha dimostrato nel tempo di avere molteplici interessi, come la laurea in Giurisprudenza e l’inizio della pratica legale per diventare avvocato. Questa poliedricità è stata accolta positivamente dai suoi sostenitori, che lo hanno sempre incoraggiato nelle sue diverse passioni.

La poliedricità di Valerio Scanu

La versatilità di Valerio Scanu emerge anche dal suo interesse per il diritto penale, fallimentare e tributario, dimostrando una curiosità e una volontà di crescita costante. La sua capacità di spaziare in ambiti diversi sembra essere molto apprezzata dai suoi fan, che non hanno mancato di fargli i migliori auguri per questa nuova avventura nel mondo dell’hairstyling.

Nuove prospettive per Valerio Scanu

La decisione di intraprendere la carriera di hair stylist potrebbe portare Valerio Scanu verso nuove opportunità e soddisfazioni. Nonostante la sua esperienza nel mondo della musica e della televisione, l’artista sembra desideroso di esplorare nuovi orizzonti professionali, dimostrando una determinazione e una curiosità che lo contraddistinguono.