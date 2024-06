Valerio Scanu si reinventa: «Ora sono un professionista dell’hairstyling. Scopri quando e dove aprirò il mio salone»

Il celebre artista italiano annuncia il suo debutto nel mondo dell’hair styling, inaugurando “Hannabrà The Hair Spa” e ricevendo un caloroso sostegno dai suoi ammiratori.





Valerio Scanu ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale, momentaneamente allontanandosi dal mondo della televisione e della musica. Con un annuncio sorprendente tramite un video pubblicato su Instagram, il cantante ha rivelato di essere diventato un hair stylist professionista e di essere pronto ad aprire il suo nuovo salone, Hannabrà The Hair Spa, dedicato alla cura e alla bellezza dei capelli. L’inaugurazione del negozio è prevista per il prossimo 15 giugno. I suoi fan hanno accolto con entusiasmo questo “cambio di rotta” e gli hanno augurato un grande successo per la sua nuova avventura.

L’annuncio di Valerio Scanu

In un look total black casual, con capelli legati e tatuaggi colorati in bella vista, Valerio Scanu ha pubblicato un video su Instagram, facendo una sorpresa ai suoi follower. «Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della TV, ma oggi vi parlo in una veste diversa, quella di hair stylist professionista. Dopo anni di esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa», ha annunciato. Tuttavia, Scanu non ha abbandonato completamente la musica, come dimostra una foto recente che lo ritrae in studio di registrazione.

Reazioni sui social

I fan di Valerio Scanu hanno reagito con entusiasmo a questa nuova avventura. Molti lo hanno elogiato come un artista poliedrico, capace di esprimere la sua creatività non solo attraverso la musica, ma anche in altre discipline. I commenti sono stati molto positivi: «Cos’è che non sai fare tu? Dove applichi riesci sempre al top» e «Sei veramente un grande!» sono solo alcuni degli apprezzamenti ricevuti.

Un artista a tutto tondo

Valerio Scanu, noto al grande pubblico per le sue performance canore e le sue imitazioni, ha sempre dimostrato una grande versatilità artistica. Questa nuova impresa nel campo dell’hair styling rappresenta un ulteriore esempio del suo talento e della sua capacità di reinventarsi. Aprire un salone di bellezza è una sfida ambiziosa che richiede passione e dedizione, qualità che Scanu ha già dimostrato nel corso della sua carriera musicale.

Verso nuove sfide

L’apertura di Hannabrà The Hair Spa segna l’inizio di una nuova fase per Valerio Scanu. La combinazione della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e la nuova avventura nel campo dell’hair styling promette di essere un mix vincente. Con il sostegno dei suoi fan e la sua indomabile energia creativa, Scanu è pronto a lasciare il segno anche in questa nuova impresa.

In attesa dell’inaugurazione, l’entusiasmo cresce tra i fan che non vedono l’ora di vedere il loro idolo in questa nuova veste professionale. Valerio Scanu continua a dimostrare che l’arte può esprimersi in molte forme, e il suo viaggio verso il successo sembra appena cominciato.