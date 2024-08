Vasco Rossi: Mia moglie Laura non l’ho mai tradita ma dormiamo separati L’eroina? Mai provata

Nell’ultima intervista rilasciata a “Il Venerdì di Repubblica”, Vasco Rossi si è raccontato in modo molto intimo, svelando dettagli della sua vita personale e professionale. Con un mix di riflessione e umorismo, il famoso rocker ha rivelato aspetti del suo rapporto con Laura Schmidt, con la quale è legato da un amore che dura da decenni.





Vasco ha raccontato con nostalgia come ha incontrato Laura, sottolineando che il suo fascino risiedeva nel fatto che non era una fan sfegatata. “La prima volta che l’ho visto… era un’estate dell’86”, ha ricordato, “Massimino Riva portò a casa mia tre amiche, e tra queste c’era Laura, che a quel tempo aveva solo 17 anni. Tra di noi è scattata una scintilla inaspettata.” La loro storia d’amore si è evoluta per anni, ma solo nel 2012 hanno pronunciato il fatidico sì.

Parlando del loro rapporto, il cantante ha rivelato il suo approccio innovativo alla vita coniugale. “Dopo diversi anni insieme, abbiamo scelto di avere camere separate. Questo ci ha permesso di sentirci sempre liberi e di non perdere la nostra individualità”, spiega Vasco. “Non ho mai tradito Laura, né con il cuore né con la mente. Ho costruito un legame profondo con lei che non sostituirei con nessun’altra persona.” Vasco ha anche sottolineato la profonda fiducia e il rispetto reciproco che caratterizzano la loro unione: “Abbiamo costruito un progetto condiviso e ci battiamo per difenderlo insieme.”

Un altro tema affrontato nell’intervista è la riflessione di Vasco sulla morte e il significato di una vita piena. “Ho vissuto tantissimo e, se dovesse succedere, vi prego di fare una festa”, ha detto scherzando. “Arrivare a 70 anni, per me, è già un grande risultato.” Vasquez ha parlato anche dei suoi momenti bui e delle sue crisi. “Ho avuto periodi difficili, ma non ho mai pensato di voler morire.”

Affrontando il delicato tema della droga, il rocker ha ricordato le sue esperienze con le anfetamine. “Ho passato quasi sei mesi a letto, ma fortunatamente sono riuscito a disintossicarmi da solo”, ha raccontato. Con sorpresa, ha svelato di non aver mai provato l’eroina e di come il suo passato di dipendenze abbia influito sul rapporto con i suoi figli, in particolare con Luca, il più giovane. “Quando parlavo di droga con lui, lui rideva, dicendo ‘Papà, sei Vasco Rossi’. Era difficile per lui riconciliarsi con la mia immagine pubblica.”

In conclusione, Vasco Rossi si è mostrato come un artista che ha affrontato le sfide della vita con coraggio, mantenendo un equilibrio tra la sua carriera e la sua vita personale. La sua speranza è di continuare a regalare emozioni attraverso la sua musica e di rimanere un esempio per le nuove generazioni, dimostrando che l’amore e la libertà possono coesistere anche nei legami più profondi.