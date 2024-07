Veicolo contromano, lo impatto con altre auto è violentissimo: le immagini

Ieri sera lungo la Milano-Meda si è verificata una tragedia sfiorata con tre feriti e gravi conseguenze sul traffico. L’incidente, avvenuto in direzione Sud nel tratto Bovisio Masciago-Varedo intorno alle 22.30, ha causato notevoli disagi.





Secondo quanto riportato da MonzaToday, un automobilista che stava percorrendo la strada contromano si è schiantato contro altre auto, ma la dinamica esatta non è ancora chiara.

Intervento immediato dei soccorsi

Dopo l’incidente, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, automediche e forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzi speciali per liberare un ferito rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente.

Feriti trasportati in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente: una è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Lecco, mentre le altre due in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente ha causato lunghe code e disagi al traffico lungo la Milano-Meda, con ripercussioni anche sulle strade limitrofe.

Al momento, le autorità stanno indagando per comprendere appieno la dinamica dell’incidente e adottare eventuali misure per prevenire situazioni simili in futuro.