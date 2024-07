Venezia, giovane si getta in acqua durante la festa e perde la vita davanti al suo compagno

Una tragica vicenda si è verificata a Malamocco, nella parte meridionale dell’isola del Lido di Venezia, durante la Notte del Redentore. Una giovane di 21 anni si è tuffata in mare e non è più riemersa, lasciando sgomento il fidanzato che ha dato l’allarme.





La vittima, una ragazza veneziana, si trovava con il suo compagno quando ha deciso di fare il bagno. Purtroppo, durante il tuffo, ha perso il contatto visivo con il fidanzato a causa del buio. Non ricevendo risposta ai suoi richiami, il giovane ha prontamente chiamato i soccorsi.

Secondo una prima ispezione del corpo, il medico legale ha ipotizzato un possibile malore come causa della morte, ma sarà necessario un esame più approfondito per confermare le circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco per le operazioni di recupero.

Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo ogni sforzo è stato vano e la giovane è stata dichiarata deceduta. Le autorità hanno ascoltato il fidanzato per ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali ulteriori indagini.

Si tratta di un evento tragico che ha sconvolto la comunità locale durante i festeggiamenti della Notte del Redentore, gettando un’ombra di tristezza su una serata altrimenti gioiosa.