Vergine a 33 anni: “Accetterò solo chi soddisfa questi criteri”

Danyelle Noble, una 33enne che ha scelto di preservare la sua verginità, rivela il suo impegno per trovare l’uomo perfetto, rifiutando di accontentarsi di meno.





Danyelle Noble, una donna di 33 anni, ha recentemente condiviso con Caters News la sua scelta di rimanere vergine fino a trovare l’uomo che realmente merita. Nonostante desideri una relazione, Danyelle non è disposta a compromettere i suoi alti standard per nessuno.

“Ho standard elevati e non sto scherzando: non sono qui per uscire con qualcuno e andare a letto con lui”, ha dichiarato. A differenza di molte sue coetanee che seguono le tendenze del momento utilizzando app di incontri, Danyelle preferisce attendere la persona giusta, mantenendo la sua purezza intatta.

Una scelta rispettata

In passato, Danyelle si sentiva imbarazzata dalla sua verginità, ma ora è orgogliosa della sua decisione. Ha notato che molti uomini rispettano la sua scelta senza giudicarla. Tuttavia, trovare un uomo che soddisfi tutti i suoi requisiti non è semplice. I criteri non negoziabili di Danyelle includono:

Orientato alla famiglia

Genuino

Di buon cuore

Alto

In forma

Amante dei viaggi

Amante della vita all’aria aperta

Audace

Mai sposato prima

prima Dotato di senso dell’ umorismo

Stabile

Rispettoso

Un’ottimista alla ricerca dell’amore perfetto

Nonostante non abbia ancora trovato il suo uomo ideale, Danyelle rimane fiduciosa che il suo “uomo perfetto” sia là fuori, aspettandola. “Sento che il mio uomo è in un altro paese, l’America non funziona per me in questo momento. Ma so che Dio ha un piano”, ha affermato. Con ottimismo, aggiunge: “Continuerò a fare tutto ciò che mi piace fare. E quando so che quella persona arriverà, faremo ‘clic’ e lui sarà quello giusto. Sarò felicissima di aver aspettato così a lungo per trovare il mio uomo”.

La storia di Danyelle Noble è un esempio di come la determinazione e il rispetto di sé possano guidare le scelte personali, anche quando si tratta di amore e relazioni. Il suo viaggio per trovare l’uomo giusto continua, e la sua pazienza potrebbe essere la chiave per trovare la felicità che merita.