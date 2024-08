Verona una donna è stata accoltellata in strada dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di otto mesi

Una donna è stata accoltellata oggi a Verona dal compagno. L’uomo l’ha colpita anche se lei aveva in braccio il loro bambino di 8 mesi.





La vittima è una donna di 34 anni originaria del Benin, mentre l’aggressore ha 29 anni ed è anche lui del Benin. L’attacco è avvenuto in strada a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, al termine di una lunga lite.

Secondo la Polizia, inizialmente l’uomo è tornato a casa, poi è sceso di nuovo in strada, ha messo il bambino nella carrozzina e ha inseguito la compagna che cercava di fuggire. Quando l’ha raggiunta, l’ha aggredita con schiaffi e pugni e l’ha colpita con un coltello.

Alcuni automobilisti, notando la scena, si sono fermati e hanno chiamato aiuto. I soccorritori del Suem 118 hanno portato la donna al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento. La donna ha riportato ferite al collo, al fianco e alle mani, ma non è in pericolo di vita e non avrà bisogno di un intervento chirurgico. Il bambino è rimasto illeso.

L’aggressore è stato fermato dagli agenti, portato in Questura e arrestato su ordine del magistrato con l’accusa di tentato omicidio.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato dicendo che è necessario condannare questi atti di violenza contro le donne e che questo caso riapre questioni sociali che richiedono attenzione. Ha sottolineato l’importanza di una cultura del rispetto per fermare la violenza di genere.

Zaia ha anche detto che è fondamentale che ogni caso venga notato e che ci sia indignazione da parte di tutti: istituzioni, cittadini e media. Solo attraverso un’alleanza contro la violenza potremo sperare di iniziare a combattere questo problema.