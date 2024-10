Vi avevo avvertiti: Beatrice Luzzi colpisce duramente Shaila Gatta al Grande Fratello

Continua a tener banco il Grande Fratello, in particolare la vicenda che ruota attorno a Shaila e Lorenzo, attualmente protagonisti della versione spagnola del reality show. A esprimere la sua opinione sulla situazione è stata Beatrice Luzzi, opinionista del programma, che ha commentato la crescente intesa tra i due gieffini, mentre si trovano lontani dall’Italia.





In vista della prossima diretta di lunedì 28 ottobre, si preannunciano scintille, con Shaila e Lorenzo pronti a rientrare e confrontarsi con gli altri concorrenti della casa. Beatrice Luzzi, interrogata su quanto stia accadendo, non ha risparmiato critiche e ha già anticipato che assisteremo a sviluppi interessanti.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi esprime dubbi su Shaila

In un’intervista rilasciata a Tag24 by Unicusano, Beatrice Luzzi non ha esitato a tornare sulla figura di Shaila. L’opinionista, in precedenti occasioni, aveva già manifestato scetticismo nei riguardi della gieffina, dichiarando: “Non mi fido di lei, vedo molta strategia nei suoi comportamenti, ma poca autenticità”. Questo commento evidenziava la sua impressione riguardo ai tentativi di Shaila di avvicinarsi sia a Javier che a Lorenzo senza prendere una posizione chiara.

Il giornalista ha chiesto se Shaila l’avesse sorpresa durante la sua esperienza spagnola. Beatrice, però, ha ribattuto in modo netto: “Assolutamente no. Ho descritto il suo modo di agire 4 o 5 settimane fa e sta semplicemente seguendo il copione che avevo previsto“. Questa affermazione mette in evidenza la fermezza con cui l’opinionista osserva il comportamento di Shaila, evidenziando una possibile mossa strategica dell’ex concorrente.

-“Shaila ti ha un pó sorpreso nella trasferta in Spagna?” Bea: “Assolutamente no.

Lei l’ho raccontata 4/5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto.” MADRATO.#grandefratello pic.twitter.com/263reE7phq — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 26, 2024

Concludendo, ora ci sono aspettative elevate per un possibile confronto diretto tra Beatrice Luzzi e Shaila, soprattutto in previsione delle reazioni dell’ex gieffina alle critiche espresse dall’opinionista, che potrebbero dar vita a ulteriori dinamiche interessanti all’interno della casa del Grande Fratello.