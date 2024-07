Vittoria e il celibe Simone infuocati a Temptation Island, tra i due manca solo il bacio (ma succede tutto il resto)

La quinta puntata di Temptation Island porta nuove emozioni nel percorso di Vittoria e Alex, con sorprendenti sviluppi nelle loro dinamiche relazionali. In risposta al crescente interesse di Alex verso la single Nicole, Vittoria decide di cambiare strategia, avvicinandosi al single Simone.





Mentre la storia tra Alex e Nicole si intensifica, Vittoria viene chiamata nel pinnettu per assistere a un video dove Alex discute della loro relazione. Le sue parole sono forti e chiariscono i suoi sentimenti: “La mia compagna ha due lauree, ha studiato fino a 28 anni, mantenuta da papà, ha la casa di proprietà. Quando vivi così e ti si presenta un problema non sai come affrontarlo. Non è una stupida ma io ho fatto una vita completamente diversa dalla sua, se mi dai una coltellata non mi fai niente. I suoi sono capricci. Per me la nostra storia era già chiusa a dicembre. Lei non ha voluto e io ci sono ricascato. Ma questo è il risultato di una storia che doveva finire sei mesi fa. Non dovevamo nemmeno stare qua. Mi veniva a suonare sotto casa e non andava via. Scriveva a tutte quelle che mi mettevano like su Instagram. Telefonava a casa, al calcetto, ovunque”.

Vittoria non trattiene la rabbia, dichiarando che Alex è semplicemente geloso del suo benessere economico.

La Risposta di Vittoria: Avvicinamento a Simone

Vittoria viene nuovamente convocata nel pinnettu per vedere un altro video in cui Alex sembra corteggiare Nicole. Lui si ferma prima di entrare nell’appartamento delle single, un’area senza telecamere, suscitando sospetti in Vittoria: “Mi sembra la stia corteggiando con le stesse tattiche che ha usato con me. Non capisco dove vuole arrivare. Se gli piace davvero o se sta cercando di infastidire me. Lui vorrebbe fare la vita da single pur avendo la fidanzata. Io non gliela lascio fare”.

Parallelamente, Alex osserva per la prima volta un video di Vittoria con Simone. Lei sembra esplorare nuove possibilità, dichiarando: “Ho capito che fuori c’è un mondo.” Alex, vedendo la scena, sembra prendere la situazione con leggerezza, mentre i compagni commentano la vivacità di Vittoria e il suo comportamento contraddittorio.

Nel secondo video, l’attrazione tra Vittoria e Simone cresce, culminando in un apparente bacio. Anche se Alex dubita che sia un vero bacio, Raul lo incita a chiedere un falò di confronto, ma Alex decide di aspettare: “Perché dovrei andare via? Vedo fino in fondo.”

Momenti Decisivi: Il Falò e la Piscina

Per Vittoria, il falò è un momento di riflessione. I video mostrano il legame che sta sviluppandosi tra Alex e Nicole, portandola a esprimere il suo dolore: “Mi fa ancora male. Vorrei non me ne facesse più. Qui sto cominciando a sentirmi meno sbagliata perché ci sono persone che sanno apprezzarmi.”

Anche Alex assiste al falò, vedendo chiaramente che tra Vittoria e Simone si sta creando un forte legame. “Sta dando il peggio”, commenta Alex, notando come le immagini parlino da sole. I video mostrano Vittoria e Simone in momenti di intensa complicità, con contatti fisici che indicano una crescente intimità.

L’episodio raggiunge il culmine con un bagno in piscina che accende ulteriormente la tensione. Vittoria dimostra di non riuscire a frenare l’attrazione verso Simone, mentre Alex, vedendo l’evidente coinvolgimento della sua compagna, sente che il cerchio si è chiuso: “Quello che abbiamo visto toglie valore a me stesso, oltre che a lei. Non ha fatto un percorso per capire qualcosa, a differenza mia. Non conosco le sue motivazioni e nemmeno mi interessano. Questi video hanno completato il cerchio. Continuare questo percorso mi porterebbe a un imbarazzo ancora maggiore. Voglio un falò di confronto”.

Le tensioni esplodono e Alex decide di chiedere un confronto immediato, mentre Vittoria, informata della sua richiesta, riceve consigli dalle altre ragazze di non presentarsi al falò, lasciando il pubblico in trepidante attesa per la prossima puntata.

Cosa ci Riserva il Futuro?

Il destino di Vittoria e Alex a Temptation Island rimane incerto. Le dinamiche che si sono instaurate suggeriscono un cambiamento radicale nei loro sentimenti, sollevando interrogativi su cosa accadrà nel loro futuro. Con le relazioni in continua evoluzione e le emozioni che ribollono, la prossima puntata promette di essere un evento imperdibile per i telespettatori.