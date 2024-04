Vladimir Luxuria sgancia la bomba: “Perché io al posto di Ilary Blasi” per l’Isola dei Famosi 2024

Vladimir Luxuria, nota per essere un’ex concorrente, opinionista e appena nominata presentatrice dell’Isola dei Famosi, ha condiviso con la rivista TV Sorrisi e Canzoni i dettagli del suo nuovo ruolo. La sua nuova avventura comincia lunedì 8 aprile, data di inizio della prossima edizione dello spettacolo popolare di Canale 5.





A partire dal 8 aprile, per un totale di dieci episodi, gli spettatori di Canale 5 seguiranno le vicende dei naufraghi fino al 10 giugno. L’attesa per questo reality show, noto per le sue continue innovazioni, sta crescendo rapidamente, grazie anche alla nuova presentatrice, Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Anche i nuovi opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e l’inviata Elenoire Casalegno, contribuiscono a rinfrescare il format.

L’Isola dei Famosi 2024 con Vladimir Luxuria come conduttrice

Parlando con Tv Sorrisi e Canzoni, Vladimir Luxuria ha condiviso l’entusiasmo per il suo nuovo ruolo di conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ha ammesso che non si aspettava di assumere un ruolo di tale importanza. Sebbene si senta fortunata per questa opportunità, è anche consapevole delle difficoltà che l’accompagnano.

La domanda che seguiva naturalmente era: “Perché avete scelto me come conduttrice?” La risposta di Vladimir Luxuria è stata semplice. Ha detto che Mediaset la ha scelta per la sua serietà e dedizione. Ha anche ricordato che conosce il gioco dell’Isola dei Famosi dall’interno, dato che ha già partecipato al programma in passato. La sua partecipazione come conduttrice è stata confermata solo dopo aver capito che non si stava parlando di uno scherzo telefonico.

Prima dell’attuale posizione di presentatrice, Vladimir Luxuria era stata opinionista nelle edizioni condotte da Ilary Blasi. Adesso, come conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, Luxuria vuole dare ai telespettatori una prospettiva diversa. Vuole usare la piattaforma per parlare delle storie dei naufraghi, che secondo lei sono tutte molto interessanti.