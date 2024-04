Sergio cosa sta facendo con Greta? Una scoperta amara per lui dopo il Grande Fratello

Non è passato un mese dalla conclusione del Grande Fratello e le amicizie che si erano formate all’interno dello show sembrano già cadute in rovina. Gli ex-partecipanti hanno cominciato a prendersi di mira a distanza e alcuni anno iniziato ad ignorarsi.





Uno dei rapporti più forti che si è sviluppato nel corso del programma era quello tra Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Beatrice Luzzi. Stefano e Sergio entrarono nella casa a ridosso della fine dell’anno e insieme all’attrice di Vivere formavano un trio inseparabile. Ma ora che lo show è terminato, il gruppo sembra essersi diviso.

Crisi d’amicizia post Grande Fratello: Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Sergio D’Ottavi

Di recente Stefano Miele ha tenuto una diretta sui social media rispondendo alle domande dei fan riguardo i suoi rapporti con Beatrice e Sergio. Stefano ha menzionato un imminente incontro con Beatrice, dicendo “Non vedo l’ora di ballare con lei per un paio d’ore”, alludendo ai momenti di danza che hanno intrattenuto il pubblico all’interno della casa. I tre avevano anche un nome tra di loro: “I De Todo”.

Tuttavia, Sergio non prenderà parte a questo ritrovo. Questo è venuto fuori dalla stessa diretta di Stefano Miele. “Non so, è scomparso. Non sta rispondendo, sta facendo le sue cose, lo abbiamo perso”. Stefano ha insinuato che il cambiamento di Sergio potrebbe essere legato alla sua relazione con Greta Rossetti, un’influencer conosciuta in casa, con la quale ha continuato a frequentare anche fuori dallo show.

Ieri, Sergio e Greta erano insieme al Lido di Jesolo. Una località molto cara a Greta, che ha trascorso lì la sua infanzia. Con loro c’era anche la sorella di Greta, Loren Rosetti. Di recente, Greta è stata oggetto di un attacco simile a quello di Federico, che l’ha accusata di ignorare il suo ex-amico. “Se ti comporti così, allora sei un pezzo di m***”, ha detto un Federico molto risentito.

Parlando di rapporti, sembra che Sergio e Greta siano ora più vicini ad un altro gruppo di ex-concorrenti, in particolare Rosy Chin e Alessio Falsone. Hanno cenato insieme presso il ristorante di sushi di Rosy a Milano. Ma c’è chi ipotizza che anche questo rapporto potrebbe presto finire.