“Dopo l’addio da Chiara tutto è cambiato”. La nuova vita di Fedez sorprende i fan: non sembra più lui

Fedez Intrappolato nella festa: i fan preoccupati esclamano, “Ha perso il controllo?”. Vi abbiamo aggiornato precedentemente sulle vacanze del cantante di Milano con i figli e il padre in Florida. E tra una cosa e l’altra, Federico non manca di divertirsi senza esitazioni, soprattutto dopo il periodo difficile che ha vissuto. In sintesi, Fedez sembra aver ritrovato una nuova fase di vita, fatta di leggerezza e divertimenti. Dopotutto, il musicista di Rozzano è single e non deve più rendere conto a Chiara Ferragni.





Diverse fonti suggeriscono che la causa del divorzio possa essere il disagio di Fedez riguardo alcune frequentazioni di Chiara. Altri sostengono che l’ingombrante presenza della famiglia di Chiara sia stata un fattore determinante nella fine del matrimonio. Infine, la chiamata “Pandoro-gate” sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, mettendo fine definitivamente alla relazione.

Fedez intrappolato nella festa, fan preoccupati: “Ha perso il controllo?”

Ma ora, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché Fedez stia vivendo questa fase di ‘vita folle’. La notizia della festa di Miami non è un dettaglio di poco conto. Come molti sapranno, Federico Lucia ha conseguito una laurea in Lingue e Comunicazione presso la IULM di Milano ed in precedenza ha fondato la “Royal Yacht Supplies”, una società di yacht di lusso con sede a Montecarlo.

Inoltre, ha fondato la Tommaso Chiabra Holding. Fedez è stato investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società con IPO nel febbraio 2018. Proprio per questo, Fedez è amico di Tommy Chiabra, che ha sposato la modella norvegese Frida Aasen nel luglio 2022. Chiabra è co-fondatore e presidente di Neat Burger, una società di hamburger a base vegetale, e fondatore e presidente di Royal Yacht Brokers.

E proprio con Tommy Chiabra, Fedez è stato visto a Miami. Qui ha partecipato alla festa di compleanno di Tommy Chiabra, organizzata in un esclusivo ristorante italiano. Dall’altra parte, non ci sono notizie significative da Chiara Ferragni. Quelli che pensavano che la crisi fosse solo temporanea, o che percepivano la separazione come una farsa per distogliere l’attenzione dal caso Balocco, potrebbero dover riconsiderare le loro supposizioni.