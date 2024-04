Non l’ho mai detto a nessuno”: la confessione shock di Alfonso Signorini sulla sua salute. “Il mio povero cuore…

“La mia condizione cardiaca…” Queste sono le parole di Alfonso Signorini, al centro di una confessione straordinaria sulla propria salute. Signorini, noto per essere il conduttore del Grande Fratello 2023, si è concesso un’intima intervista al Corriere della Sera. Signorini, con una disponibilità mai mostrata prima, ne ha approfittato per aprirsi, soprattutto adesso che dispone di più tempo libero essendo terminato il Grande Fratello. Il conduttore può finalmente trascorrere una serata tranquilla davanti alla TV senza essere la star dello show di Canale 5.





Rivisitando il passato e riflettendo sui primi 60 anni di vita, Signorini ha svelato di aver attraversato un periodo di elevato stress. Infatti, l’ansia si è manifestata in Signorini con attacchi di panico. In gioventù, Alfonso ha vissuto il terrore di un possibile arresto cardiaco, arrivando a consultare diversi medici dopo un attacco di panico avuto alla Scala di Milano, che l’ha precipitato in un vortice di nero.

Signorini continua il suo racconto, passando a parlare dell’amata madre e del suo amore per lei. Molti ricorderanno che durante un episodio del Grande Fratello, si è commosso parlando di lei, ammettendo di sentire la sua mancanza ogni giorno. Dopo aver superato il timore di avere problemi cardiaci e aver scoperto di essere sempre stato protetto da sua madre a causa di un soffio al cuore, Signorini ha deciso di prendere in mano la propria vita professionale.

Allontanatosi dall’idea di seguire le aspettative genitoriali di diventare un medico o un legale, Signorini ha scelto una carriera nell’ambito dell’insegnamento e successivamente del giornalismo. Nonostante il successo professionale, Alfonso Signorini ha affrontato periodi turbolenti, come quando ha deciso di lasciare Mondadori per un’opportunità a Roma, solo per rendersi conto che aveva forse sopravvalutato la situazione e di trovarsi in solitudine.

Solo grazie all’intervento di Roberto D’Agostino, Signorini è riuscito a tornare in Mondadori. Nel corso della sua carriera, ha incontrato numerose personalità eminenti tra cui Silvio Berlusconi, Pavarotti, il Principe Carlo e Marcello Mastroianni, da cui ha appreso l’importanza del tempo. Ha poi parlato del suo compagno Paolo Galimberti, esprimendo il desiderio di sposarlo: “Desidero farlo sapere, il matrimonio sarebbe il passo logico nel nostro percorso insieme”.