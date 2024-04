“Regia, aiuto” – Simona Ventura ferma la trasmissione in diretta per paura, da conduttrice.

La notizia di un problema di salute in diretta ha colpito Simona Ventura, la celebre conduttrice di Rai Due. Durante la trasmissione live, Simona ha dovuto interrompere per segnalare alla regia l’insorgere delle difficoltà di salute. Al termine di una breve pausa, la trasmissione è proseguita.





Il terribile evento è avvenuto durante la trasmissione di Citofonare Rai 2, con il pubblico in studio che ha assistito impotente e gli spettatori a casa attoniti. Mentre Simona stava conversando con la co-conduttrice Paola Perego e Gabrielle Cirilli, il problema è emerso. Entrambi si sono immediatamente stretti a Simona, cercando di rassicurarla in ogni modo possibile.

Rai 2, interruzione in diretta causa malore di Simona Ventura

Simona Ventura ha subito una paralisi facciale parziale, un intoppo considerevole per la presentatrice che non ha impedito a Simona, in modo professionale, di continuare la sua trasmissione.

La stessa Simona ha dato l’allarme, dirigendosi verso il regista e spiegandogli come gestire le inquadrature a causa dell’incidente. Ha riferito: “Sergio, per evitare imbarazzi. Puoi tenermi nell’inquadratura, da ieri ho la metà del viso bloccata. Non è nulla di grave, probabilmente raffreddore, sto ricevendo cure”.

Nel tentativo di coprire il problema di salute, Simona si è nascosta dietro una pianta sulla scrivania davanti a lei, apparentemente imbarazzata. A quel punto Paola Perego l’ha rassicurata dicendole: “Sei comunque stupenda.”

La trasmissione è ripresa, e in seguito Simona ha postato una dichiarazione su X per informare i suoi fan sul suo stato di salute: “Cose che capitano: si tratta proprio di un problema transitorio! Mai arrendersi”.

Naturalmente, i fan sono stati preoccupati. Numerosi messaggi di sostegno e affetto sono arrivati alla conduttrice dai telespettatori che hanno voluto saperne di più o che conoscevano direttamente il problema.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

“Anche a mia mamma è capitato qualche anno fa, ma è passato!”, dice uno. “Paralisi del settimo nervo facciale. È spaventoso ma con un po’ di cortisone si risolve. Anch’io l’ho sperimentato”, racconta un altro. Un utente del web suggerisce a Simona di provare terapie cranio-sacrali. Un altro ha esclamato: “Mi sono davvero preoccupata per te Simo, mi sono connessa tardi e non lo sapevo. Grazie per averci informato e buona guarigione! Ti voglio tanto bene, quasi come se fossi della mia famiglia”. Il calore di questo affetto sarà sicuramente di aiuto per Simona Ventura nel suo recupero.