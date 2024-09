Walter Brugiolo addio: causa morte, età, moglie, figli e lavoro Zecchino d’oro. Vince con la canzone “Popoff”

Il vincitore dello Zecchino d’Oro del 1967 si è spento dopo una lunga battaglia contro una malattia. Lascia un’eredità di musica, famiglia e impegno sociale. La comunità musicale italiana piange la scomparsa di Walter Brugiolo, il bambino prodigio che conquistò i cuori di tutti con la sua interpretazione di “Popoff” allo Zecchino d’Oro del 1967. Brugiolo si è spento all’età di 63 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e nella vita di coloro che lo conoscevano.





La vita e la carriera di Walter Brugiolo

Nato a San Venanzio di Galliera, in provincia di Bologna, Walter Brugiolo divenne una celebrità a soli 5 anni quando vinse lo Zecchino d’Oro con la canzone “Popoff”. Questa melodia orecchiabile e il suo testo divertente sono diventati parte integrante della cultura popolare italiana, tramandata di generazione in generazione. Dopo il suo successo precoce, Brugiolo non si allontanò mai completamente dal mondo dello spettacolo. Partecipò a spot pubblicitari e apparve in alcune produzioni televisive, mantenendo sempre un profilo basso e una vita lontana dai riflettori.

La battaglia contro la malattia

La causa della morte di Walter Brugiolo è stata una malattia aggressiva che lo ha colpito negli ultimi anni. Circa due decenni fa, l’ex cantante aveva subito un trapianto di rene, con la moglie Alessandra che si offrì come donatrice. Nonostante le sfide mediche, Brugiolo ha continuato a vivere una vita piena e dedicata alla famiglia e alla comunità.

Famiglia e impegno sociale

Walter Brugiolo lascia la moglie Alessandra e cinque figli adottivi. La sua passione per i bambini lo portò a fondare una scuola materna paritaria a San Pietro in Casale, intitolata a Mariele Ventre, la storica direttrice del coro dello Zecchino d’Oro. Dal 2011, Brugiolo e sua moglie hanno diretto questa scuola, dimostrando il loro impegno nell’educazione e nel benessere dei giovani. Prima di dedicarsi completamente all’istruzione, Brugiolo ha lavorato come responsabile dei sistemi informativi ed energetici per una cooperativa di costruzioni a Bologna, dimostrando la sua versatilità professionale.

L’eredità di Walter Brugiolo

La scomparsa di Walter Brugiolo segna la fine di un’era per molti italiani che sono cresciuti cantando “Popoff”. Il suo contributo alla musica per bambini e il suo impegno nell’educazione lasceranno un’impronta duratura. Colleghi e fan ricordano Brugiolo non solo per la sua voce d’oro da bambino, ma anche per la sua umiltà e dedizione alla famiglia e alla comunità. La sua vita dimostra che il successo precoce può essere un trampolino di lancio per una vita di significato e servizio agli altri. Mentre il mondo dello spettacolo piange la perdita di un’icona dell’infanzia, l’eredità di Walter Brugiolo continuerà a vivere attraverso la sua musica, la sua famiglia e le vite che ha toccato con il suo lavoro nell’educazione.