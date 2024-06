When Evil Lurks: Trailer, Trama, Cast e Data di Uscita del Film Horror Argentino

Blue Swan Entertainment ha rilasciato il trailer ufficiale di When Evil Lurks, l’horror argentino scritto e diretto da Demián Rugna, rivelandone trama, cast e data di uscita in Italia.





La trama di When Evil Lurks, il film horror rivelazione

Il quinto film scritto e diretto dal regista argentino Demian Rugna è un terrificante horror a tema possessioni demoniache, con la sinossi ufficiale di When Evil Lurks che recita:

When Evil Lurks segue i due fratelli Pedro e Jimmy alle prese con un uomo posseduto da un demone in un villaggio remoto. L’entità ha infestato un’intera fattoria, avvelenando il bestiame locale, e chiunque vi entri in contatto viene consumato dalla possessione. I due cercano di sbarazzarsi dell’entità, ma finiscono per aumentare la sua potenza, scatenando una vera e propria epidemia di possessioni nella comunità rurale. La fuga da morte certa si unisce alla ricerca di un modo per sconfiggere il Male e fermare una volta per tutte questa fatale epidemia.

Il cast del film horror When Evil Lurks

A guidare il cast dell’horror demoniaco When Evil Lurks, nel ruolo del protagonista Pedro, ci sarà l’attore argentino Ezequiel Rodríguez, vincitore al New York Film Festival del Miglior attore internazionale con il film El Pozo e conosciuto particolarmente in Sud America grazie alle sue interpretazioni sul grande e piccolo schermo, oltre che sulla scena teatrale. Il cast del film viene poi completato da Demián Salomon, Silvina Sabater, Luis Ziembrowski e Marcelo Michinaux.

La data di uscita al cinema di When Evil Lurks

Il film horror di Demian Rugna è stato presentato al Toronto International Film Festival nel settembre 2023, per poi trovare una distribuzione con IFC Films e successivamente Shudder. Da subito When Evil Lurks è stato accolto in maniera estremamente positiva tanto dal pubblico quanto dalla critica internazionale, con molti che l’hanno definito “l’horror più terrificante dell’anno”. In Italia, la distribuzione al cinema sarà curata da Blue Swan Entertainment, con data di uscita prevista per il prossimo 18 luglio.